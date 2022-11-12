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إيلاف من مراكش: بحضور نخبة من نجوم السينما العالمية والمغربية، افتتحت مساء الجمعة، بمراكش، فعاليات الدورة التاسعة عشر لمهرجان الفيلم الدولي .

وتميز حفل الافتتاح، بقصر المؤتمرات، بتكريم الممثل الهندي رانفير سينغ، تلاه عرض لفيلم "بينوكيو" لغييرمو ديل تورو ومارك غوستافسون (الولايات المتحدة)؛ فيما تابع الآلاف بساحة جامع الفنا نقلا مباشرا لحفل الافتتاح، متبوعا بعرض لفيلم "باجيراو ماستاني" لمخرجه الهندي سانجاي ليلا بهنسالي.

أعضاء لجنة تحكيم جائزة المهرجان



وانطلق الحفل بفقرة موسيقية، من أداء عازف البيانو، المغربي مروان بنعبد الله رافقتها مجموعة صور استعاد خلالها الحاضرون عددا من السينمائيين المغاربة الذين رحلوا أخيرا .

وتم استعراض معطيات عن دورة هذه السنة، التي تشهد عرض 76 فيلما من 33 دولة، ضمن فقرات "المسابقة الرسمية"، و"العروض الاحتفالية"، و"العروض الخاصة"، و"القارة الحادية عشرة"، و"بانوراما السينما المغربية"، و"سينما الجمهور الناشئ"، و"عروض ساحة جامع الفنا"، فضلا عن فقرة "التكريمات"، التي تحتفي، فضلا عن الممثل الهندي، بالممثلة الأسكتلندية تيلدا سوينتون، والمخرج الأميركي جيمس جراي، والسينمائية المغربية المخرجة فريدة بليزيد.

كما تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، يتقدمها رئيسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو، وباقي أعضائها الحاضرين: الممثلة البريطانية فانيسا كيربي، والممثلة الألمانية ديان كروجر، والمخرج الأسترالي جاستن كورزيل، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة المغربية ليلى المراكشي، والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية: "الروح الحية" لكريستيل ألفيس ميرا (البرتغال)، و"أشكال" ليوسف الشابي (تونس)، و"أستراخان" لدافيد دوبيسيفيل (فرنسا)، و"سيرة ذاتية" لمقبول مبارك (إندونيسيا)، و"أزرق القفطان" لمريم التوزاني (المغرب)، و"أغنية بعيدة" لكلاريسا كامبولينا (البرازيل)، و"بترول" لألينا لودكينا (أستراليا)، و"حذاء أحمر" لكارلوس كايزر إيشلمان (المكسيك)، و"رايسبوي ينام" لأنتوني شيم (كندا)، و"أمينة" لأحمد عبدالله (السويد)، و"الثلج والدب" لسيلسين إرغون (تركيا)، و"حكاية من شمرون" لعماد الابراهيم دهكردي (إيران)، و"طعم التفاح أحمر" لإيهاب طربيه (سوريا)، و"برق" لكارمن جاكيي (سويسرا).

الممثل الهندي رانفير سينغ



وفضلا عن جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل إخراج، وجائزة أفضل دور نسائي، وجائـزة أفضل دور رجالي، يمنح المهرجان النجمة الذهبية (الجائزة الكبرى) لواحد من 14 فيلما طويلا، يعتبر أول أو ثاني عمل لمخرجيها، تشارك في مسابقة هذه الدورة، والتي تخصص لاكتشاف سينمائيين من جميع أنحاء العالم.

واستعاد مهرجان مراكش نشاطه مجددا، بعد سنتين من التوقف الاضطراري، بفعل تفشي وباء (كورونا). لذلك كتب الأمير مولاي رشيد، رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في افتتاحية تقديمية لدورة هذه السنة، عن "سحر السينما" الذي "يجمعنا من جديد"، مشددا على "القيم الإنسانية التي تساهم في إعادة بناء كينونتها في صلب اهتماماتنا جميعا أكثر من أي وقت مضى، اكتشاف الآخر، حوار الحضارات والتعايش".

