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باريس: تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت، واتفق الزعيمان على "تعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية" للبنان، بحسب بيان صادر عن الإليزيه.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثة تركزت خصوصا على لبنان، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد".

انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر، واجتمع البرلمان المنقسم بشدة خمس مرات بدون أن يتمكن من انتخاب خلف له، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية مستفحلة.

الحاجات الانسانية

وأضاف الإليزيه أن ماكرون "اتفق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان".

كما تحدث رئيس الجمهورية وولي العهد عن التهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة، و"أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين".

وأبدى الزعيمان رغبتهما في "تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلديهما، لا سيما في مجال الطاقة".

هذا وتطرقا إلى الاجتماع المقبل وفق صيغة «مؤتمر بغداد» الذي سيعقد في عمان والذي سيجمع كما في النسخة السابقة دول المنطقة على أعلى مستوى للعمل على استقرارها والحوار بينها.