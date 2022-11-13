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إيلاف من بيروت: في تقرير نشره موقع "القناة 13" الإسرائيلية، نصح اللواء الإسرائيلي المتقاعد عاموس جلعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو بعدم تعيين رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش وزيرا للدفاع. قال: "لا يمكنه أن ينكر نفسه والدوائر التي يأتي منها، وأتوقع مواجهة حادة". كما تحدث المفوض أهرونيشكي في الحدث وقال عن بن غفير: "عندما يرى أن قدرته على تغيير الأمور محدودة، سيبدأ في التنمر".

أضاف جلعاد، الرئيس السابق لقسم الأبحاث في أمان ورئيس شعبة الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه يتوقع تدهورًا ميدانيًا، وتوريط الجيش الإسرائيلي وإعطاء المشاغبين اليهود إحساسًا بالحرية. وذهب أبعد من ذلك قائلًا إن تعيين سموتريتش وزيرًا للدفاع "كارثة كبرى"، مؤكدًا أن هذه الكارثة تلوح فعليًا في الأفق.

وكرر نصحه نتانياهو بعدم تعيين سموتريتش وزيرا للدفاع بأي شكل من الأشكال، "فالرجل لا يمكنه أن ينكر نفسه، ولا يمكنه أن ينكر الدوائر التي يأتي منها، وأتوقع أنه إذا أصبح وزيراً للدفاع، فأبو مازن سيكون على رأس الكفاح المسلح ضد إسرائيل".

وقال شلومو أهرونشكي، الذي كان مفوض الشرطة خلال الانتفاضة الثانية، إن تعيين إيتمار بن غفير وزيراً للأمن الداخلي هو السيناريو "الذي يمكنني رؤيته، وهذا الرجل لا يقبل الانصياه للقانون". مضيفًا: "عندما يكتشف أن قدرته على تغيير الأشياء محدودة، سيبدأ في التنمر، فتتحول كلماته إلى أفعال، وبدلاً من إطفاء الحرائق مع المجتمع العربي، لإنه سيشعلها".