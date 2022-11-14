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طوكيو: رُصد زلزال بقوة 6,1 درجات قبالة وسط اليابان الاثنين، ليهزّ طوكيو وغيرها من المدن، وفق ما أفاد مسؤولون، إلا أنه لم يدفع السلطات لإصدار تحذير من تسونامي.

وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية بأن الزلزال وقع في عند الساعة 5,09 مساء (0809 بتوقيت غرينتش) قبالة محافظة ميه على عمق حوالى 350 كلم.

من جهتها، أشارت إذاعة "ان اش كي" (NHK) العامة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات ولم يتم الكشف عن أيّ اضطرابات في منشآت فوكوشيما النووية.

كذلك، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ6,1 درجات.

وشهدت محافظتا فوكوشيما وإيباراكي الواقعتان شمال طوكيو، اهتزازاً أقوى على مقياس الزلازل في اليابان، على الرغم من أنّ هاتين المنطقتين تقعان على بعد مئات الكيلومترات من مركز الزلزال.

وتوقّفت قطارات شينكانسن السريعة ومترو طوكيو لفترة وجيزة بعد الزلزال، لكنّها استأنفت عملها بعد ذلك.