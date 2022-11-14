قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



نوسا دوا (اندونيسيا): يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين مطلع العام المقبل، في إشارة إلى انفراج دبلوماسي بين القوتين المتنافستين بعد محادثات طويلة الاثنين بين رئيسَيهما، على ما أعلن البيت الأبيض.

وسيقوم بلينكن بزيارته "من أجل مواصلة المحادثات" بين البلدَين، علماً أنها مقررة "مطلع العام المقبل" وستكون الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ العام 2018، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان.