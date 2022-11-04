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مونستر (ألمانيا): قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الجمعة في مونستر حيث اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع إن روسيا تحاول التعويض عن خسائرها في ساحة المعركة في أوكرانيا بتدمير البنى التحتية الحيوية لإخضاع البلاد من خلال جعلهم سكانها "يتجمدون" في الشتاء.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع "ما يقرب من 40 % من البنى التحتية التي توفر المياه الساخنة والكهرباء في أوكرانيا دُمرت ...".

من جهة ثانية، أشار إلى أن دول مجموعة السبع تنسق على نحو أفضل سياستها تجاه الصين.

وقال "ما رأيته، بما في ذلك المحادثات... مع شركائنا الألمان وكذلك مع جميع شركائنا في مجموعة السبع، تقاربا متزايدا بين الولايات المتحدة وأوروبا عندما يتعلق الأمر بنهجنا تجاه الصين".