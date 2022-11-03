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جنيف: منعت سويسرا الأربعاء ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية الصنع مضادة للطائرات إلى أوكرانيا مخصصة للدبابات الدفاعية تريد برلين تسليمها إلى كييف التي تقول إنها في أمس الحاجة إليها.

وقال غي بارميلين وزير الاقتصاد في رسالة إلى وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت "لا يوجد حتى الآن مجال للرد بشكل إيجابي على طلب ألمانيا إرسال مواد حربية سويسرية إلى أوكرانيا" باسم قانون الحياد والتشريع السويسري بشأن المعدات الحربية.