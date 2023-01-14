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رام الله (الاراضي الفلسطينية): قتل شابان فلسطينيان السبت في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن الشابين قتلا "برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم على بلدة جبع بجنوب جنين" شمال الضفة الغربية، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ظروف مقتلهما.

وفي بيان مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ عملية "لمكافحة الإرهاب" قرب هذه البلدة الصغيرة "أطلق خلالها مشتبه بهم ذخيرة حية على جنود (اسرائيليين) من آلية متحركة".

وأضاف أن "الجنود ردوا بالذخيرة الحية" وأصابوا شخصين.

وقالت الوزارة الفلسطينية إن القتيلين هما عز الدين باسم حمامرة (24 عاما) وأمجد عدنان خليلية (23 عاما).

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة وفاة فلسطيني ثالث هو يزن سامر الجعبري (19 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي قبل أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه جرح خلال عملية للجيش الإسرائيلي في الثاني من كانون الثاني/يناير في قرية كفر دان بالقرب من جنين، قتل خلالها فلسطينيان.

وبسقوط القتيلين السبت، يرتفع إلى 12 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية العام في أعمال عنف مع القوات الإسرائيلية أو مدنيين اسرائيليين في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.

ومنذ سلسلة هجمات ضد إسرائيل في آذار/مارس ونيسان/ابريل 2022، صعد الجيش عملياته في منطقتي جنين ونابلس معاقل الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وكان 2022 العام الذي شهد سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.

وتشير أرقام وكالة فرانس برس إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.