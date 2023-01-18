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غوما (الكونغو الديموقراطية): استخدم العنف لتفريق مسيرة احتجاج على قوة شرق أفريقيا المنتشرة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، واستهدفت الشرطة الأربعاء صحافيين في غوما عاصمة شمال كيفو، وفقا لفريق من وكالة فرانس برس على الأرض.

وتجمع مئات المتظاهرين تلبية لدعوة حركات مدنية، للتظاهر ضد هذه القوة التي يعتبرونها غير فعالة.

نُشر آلاف الجنود من كينيا وبوروندي مؤخرا لتعزيز الجيش الكونغولي والأمم المتحدة لمحاربة الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويتوقع أن يصل 750 جنديا من جنوب السودان قريبا.

بموجب الاتفاق المبرم في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في لواندا، فإن هذه القوة مسؤولة عن ضمان فك الاشتباك بين متمردي حركة ام23 من المناطق التي احتلوها في الأشهر الأخيرة شمال كيفو.

في كانون الاول/ديسمبر، في تنزانيا حدد القادة العسكريون في قوة شرق أفريقيا 15 كانون الثاني/يناير موعدا نهائيا للانسحاب الكامل من هذه المواقع.