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إيلاف من لندن: كُشِف النقاب في بغداد عن سرقة مواد ملوثة مشعة خطرة من موقع لطمر النفايات بصحراء البلاد الجنوبية.. فيما تم تعزيز قوات تأمين حفل ومباراة ختام بطولة خليجي في البصرة.

وكشف مصدر رفيع في محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد) اليوم عن تعرّض موقع طمر للمواد الملوثة إشعاعياً في الصحراء للسرقة من قبل مجهولين.



ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية عن المصدر في تصريح تابعته "ايلاف" قوله أن "موقع طمر المواد الملوثة إشعاعياً في الصحراء المحاذية لمحافظة المثنى الجنوبي يحوي على 36 قطعة حديد كبيرة الحجم ملوثة إشعاعياً ويحوي كذلك على 2 طن من التراب الملوث المحيط بتلك المواد المسرطنة".



وأضاف ان "الموقع المذكور تعرّض لسرقة 21 قطعة حديد ملوثة، ويعتبر من أخطر مواقع بث مرض السرطان في البلاد، وسرقة هذه المواد منه يعني إدخالها بصناعة مواد منزلية قد تصل إلى منازل المواطنين في أي لحظة".



وعلى الرغم من انه لم يصدر أي اعلان رسمي عن هذه السرقات لحد الان الا ان المصدر أوضح أن "لجنة أمنية عليا شكلت لمتابعة هذا الملف الخطير والذي أشرت فيه ضعف السيطرة الأمنية في منطقة طمر المواد الملوثة حيث أن أقرب نقطة تفتيش تبعد أكثر من 20 كم عنها".

وأشار إلى أن "اللجنة الامنية العليا المشكلة لهذا الامر أوصت أيضاً بتشديد العمل في السيطرات الأمنية على قضايا تهريب المواد المعدنية القابلة للتدوير (السكراب- الخردة) وتمت الإطاحة مؤخراً بمحاولتي تهريب حديد من هذا النوع إلى خارج المحافظة".

وأكد المصدر إن "قطع الحديد الملوث وصلت أجزاء منه إلى محافظة أربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي وبالتحديد لبعض معامل الحديد.. موضحا انه "بحسب المعلومات فإن هذا سيتم العمل على صهره من جديد واعادة عملية تصنيعه رغم تلوثه، بغية تحويله إلى مواد استخدام منزلية".

ونوه المصدر إلى وجود "زيارات ميدانية مفاجئة لمعامل الحديد المنتشرة في البلاد للاطلاع على المواد المستعملة في صناعتها وسحب نماذج منها لمتابعة ما إذا كان الحديد ملوثاً إشعاعياً أم لا".



يذكر ان هيئة المنافذ الحدودية العراقية كانت قد أكدت رسميا في 20 تشرين الاول اكتوبر الماضي عن إخلاء أكثر من 3 الاف حاوية خطرة من المنافذ البحرية في البصرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنافذ علاء الدين القيسي أنه قد تم نقل هذه الحاويات بحراسة مشددة إلى أماكن مخصصة" لكنه لم يشر الى عدد الحاويات الاخرى الخطرة التي اخليت من مطار بغداد الدولي ايضا.



يشار إلى أنه من بين تلك المواد التي تم إخلاؤها من الموانئ والمطارات العراقية هناك مواد عالية الخطورة (مواد كيميائية مزدوجة الاستخدام -نترات الأمونيوم) وغيرها من المواد خطيرة الانفجار والمضرة صحيا وهو ما تطلّب إبعادها إلى مخازن خاصة بعيدة عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية.



خليجي 25 .. جسر جوي بين مسقط والبصرة



فيما تشهد مدينة البصرة العراقية الجنوبية عصر اليوم الخميس المباراة الختامية لبطولة خليجي 25 بين متتخبي العراق وعُمان الكرويين فقد أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري عن تعزيز أمن البطولة وجماهيرها بقوات إضافية.

واشار الوزير خلال مؤتمر صحافي في البصرة مساء أمس "انه تم انجاز خطط حماية وتأمين المباراة النهائية وحفل اختتام خليجي 25". وأكد أن كل الإجراءات مهيأة لمواجهة الحشود البشرية التي ستصل إلى المحافظة والاخرى في مدن البلاد التي ستتابع المبارات في الساحات العامة عبر شاشات عملاقة تم نصبها لهذا الغرض.

حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي 25 في البصرة في 6 من الشهر الحالي حيث ستختتم اليوم الخميس 19 يناير 2023 بعرض جميل يستغرق 20 دقيقة تتبعها المباراة النهائية بين منتخبي العراق وعُمان (تويتر)

وأوضح وزير الداخلية أنه "تم إجراء تعديلات على الخطة وتعزيزها من قوات أمن الملاعب وحفظ القانون التي تم استنفارها بحال طوارئ خلال الساعات الاخيرة.

وفي مسقط تم الاعلان عن توجيه وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني يزن بن هيثم آل سعيد بتسيير 4 طائرات لنقل الجماهير الرياضية إلى محافظة البصرة لمؤازرة المنتخب العُماني الذي يواجه نظيره العراقي اليوم .



كما وجَّه الوزير بحسب الاعلام العماني بصرف مكافآت للاعبي المنتخب العماني والجهازين الفنِّي والإداري للفريق نظير وصول المنتخب إلى المباراة النهائية .

ومن جانبها سلمت اللجنة المنظمة لاتحاد كأس الخليج العربي 5 الاف تذكرة للبعثة العمانية لتوزيعها على الجماهير التي ستساند منتخبها في ملعب المباراة النهائية الذي يتسع الى 65 الف متفرج ستكون غالبيتهم الساحقة من الجماهير العراقية التي وصلت من جميع محافظات العراق الى البصرة التي اعلن محافظها اليوم عطلة رسمية لاتاحة الفرصة لجماهيرها بمتابعة حفل اختتام البطولة التي افتتحت في 6 من الشهر الحالي ومباراتها النهائية الخميس.