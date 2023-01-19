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دافوس (سويسرا): قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إنّ بلاده تسعى لاستعادة شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمّها في العام 2014، داعياً شركاءه الغربيين إلى تزويده بالمزيد من الأسلحة.

وقال زيلينسكي أمام حضور خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي متحدثاً باللغة الأوكرانية "هدفنا هو تحرير كلّ أراضينا". وأضاف "القرم أرضنا وبحرنا وجبالنا. أعطونا أسلحتكم وسنستعيد أرضنا".