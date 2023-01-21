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موسكو: أعلنت روسيا السبت أنها أجرت تدريبات دفاعية جوية في منطقة موسكو، لحماية بنيتها التحتية الحيوية في حال وقوع "هجمات جوية"، على خلفية الصراع مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "نُظّمت تدريبات في منطقة موسكو، مع أفراد لواء الدفاع الجوي التابع للمنطقة العسكرية الغربية، بهدف صد الهجمات الجوية ضد البنية التحتية العسكرية والصناعية والإدارية المهمة".

تدريب الجنود الروس

وأكدت الوزارة أنه تم تدريب الجنود الروس المشاركين في المناورات على استخدام "صواريخ اس-300 المضادة للطائرات".

وأشارت الى أنّ "أكثر من 150 جندياً وأكثر من 30 قطعة أسلحة، ومعدات عسكرية وخاصة شاركوا" في التدريبات.

ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية موعد إجراء التدريبات.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الإجابة الجمعة على سؤال بشأن ما إذا كانت روسيا تخشى أن تكون موسكو مستهدفة، وأحال السؤال إلى وزارة الدفاع.

شهدت روسيا في الأشهر الأخيرة هجمات عدة نُسبت إلى أوكرانيا، سواء كانت أعمال تخريبية أو ضربات بمسيّرات ونيران مدفعية على مناطق حدودية.