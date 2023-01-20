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إيلاف من بيروت: نشرت أنظمة صواريخ مصممة لاعتراض الطائرات والصواريخ فوق أسطح العديد من المباني الإدارية في وسط موسكو، ما يشير إلى أن الكرملين يستعد لهجوم محتمل يستهدف العاصمة الروسية، وفقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس تركيب نظام صواريخ "بانتسير" على سطح مبنى من ثمانية طوابق تستخدمه وزارة الدفاع الروسية على طول نهر موسكفا. كما أظهر مقطع فيديو آخر نظام الدفاع الجوي وهو يرفع إلى سطح مبنى تعليمي في منطقة تاجانكا بموسكو، على بعد 2.4 كم جنوب شرق الكرملين.

تستخدم الأنظمة قصيرة إلى متوسطة المدى للدفاع ضد الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز. وقال الجيش الروسي أيضًا إنه يمكن استخدامها ضد أهداف أصغر، مثل الطائرات العسكرية والتجارية من دون طيار، والتي أصبحت منتشرة في كل مكان في ساحة المعركة منذ شن فلاديمير بوتين غزوه الواسع النطاق في فبراير.

الصواريخ الأوكرانية آتية

ظهرت صور لأنظمة الصواريخ في موسكو قبل يوم من اجتماع مسؤولي الدفاع الغربيين في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، للاتفاق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا يمكن أن تشمل توفير دبابات ثقيلة.

تعهدت الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من ملياري دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي "باتريوت" الذي يهدف إلى حماية المدن الأوكرانية من الصواريخ الروسية. لكن المسؤولين الروس أصدروا تحذيرات قبل الاجتماع، في محاولة لثني دول الناتو عن توفير أسلحة أكثر تقدمًا من خلال الادعاء بأنها قد تؤدي إلى نشوب صراع نووي.

كتب ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق والذي أصبح من الصقور البارزين كنائب لرئيس مجلس الأمن الروسي : "إن هزيمة قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن تثير بداية حرب نووية" .

ولم يؤكد المسؤولون العسكريون الروس على الفور تركيب أنظمة الصواريخ. ومع ذلك، أفادت العديد من وسائل الإعلام الروسية أيضًا عن نشر أنظمة صواريخ طويلة المدى من طراز "أس-400" في موسكو في الأسابيع الأخيرة.

ظهرت أنظمة الصواريخ في أعقاب حملة قصف روسية استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف المدن والبنية التحتية الأوكرانية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى في جميع أنحاء البلاد. أصاب صاروخ باليستي روسي من طراز "أكس-22" مضاد للسفن مبنى سكني في مدينة دنيبرو الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 45.

قلق على المدن

قال المدونون المؤيدون للكرملين الخميس إن ظهور أنظمة الصواريخ في موسكو أظهر أن القيادة العسكرية الروسية قلقة الآن بشأن الهجمات على مدنهم.

كتب ألكسندر كوتس، الصحفي الروسي البارز الذي يدعم الحرب الروسية في أوكرانيا: "هذا يعني أن القيادة تفهم تمامًا جميع المخاطر وتدرك أن الضربات ضد موسكو والمناطق هي مجرد مسألة وقت. جيد البدء في التخطيط مسبقًا بدلاً من التخطيط بعد الضربات الأولى".

يسلط ظهور أنظمة الصواريخ الدفاعية الضوء على عدم نجاح روسيا في الحرب. ووقعت انفجارات غامضة في مواقع عسكرية في شبه جزيرة القرم وفي عدة قواعد جوية استخدمتها القاذفات الاستراتيجية الروسية الشهر الماضي في عمق الأراضي الروسية.

وقال المسؤولون الأوكرانيون أيضًا إنهم بدأوا اختبار مسيرات بعيدة المدى يمكنها السفر مسافة تصل إلى 1000 كيلومتر ما قد يضع موسكو في دائرة الخطر.