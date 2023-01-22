قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



اثينا: أعلنت الشرطة اليونانية الأحد أنها لم تعثر على متفجرات على متن طائرة "راين اير" كانت تقوم برحلة بين بولندا واليونان، بعد تلقي إنذار بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة في بيان انه "لم يتم العثور على اي جسم مشبوه" بعد تفتيش الركاب والطائرة.

قال مسؤولون يونانيون إن طائرة البوينغ 737 القادمة من كاتوفيتشي وعلى متنها 190 شخصاً حطت في أثينا بمواكبة مقاتلتين من طراز إف -16، بعد أن واكبتها مقاتلتان مجريتان في وقت سابق.

إنذار بوجود قنبلة

وقال مدير العلاقات العامة في مطار كاتوفيتشي بيوتر أدامزيك إن سلطات المطار تلقت اتصالاً هاتفياً بوجود قنبلة على متن الطائرة أثناء تحليقها فوق سلوفاكيا.

وصرح لفرانس برس انه "بعد اقلاع الطائرة ورد اتصال الى مركز المعلومات في المطار حول احتمال وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة".

وكانت الطائرة حطت في موقع معزول على مدرج مطار أثينا الدولي قبيل الساعة 16,00 بتوقيت غرينتش بعد تأخر ساعتين ونصف الساعة عن موعدها.

مع اقتراب الطائرة من أثينا، تم تحويل مسارها فوق البحر كإجراء احترازي.

وقالت "راين اير" في بيان "تلقى طاقم الرحلة رقم اف ار 6385 المتوجهة من كاتوفيتشي إلى أثينا بلاغاً بتهديد أمني محتمل على متنها وتماشيًا مع إجراءات السلامة واصلت مسارها إلى أثينا حيث حطت بأمان حيث استقبلتها السلطات اليونانية".

وأضاف أن "الركاب نزلوا من الطائرة بصورة اعتيادية".