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بيروت: أعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الأحد أن القوات الأميركية اعتقلت ثلاثة أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية بشرق سوريا.

وقالت سنتكوم في بيان إن بين المعتقلين مسؤولا لوجستيا ورجلا يعمل وسيطا لتنظيم الدولة الإسلامية. أما الثالث فوصف بأنه "مرتبط" بالجماعة الجهادية، بحسب المصدر نفسه.

وأصيب مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نُفّذ برًّا وبطائرة هليكوبتر، وفقا لسنتكوم.

منذ إعلان القضاء على "دولة الخلافة" عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشنّ بين حين وآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا.

القوات الأميركية

وتنتشر القوات الأميركية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة (شمال).

ونجحت القوات الأميركية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).