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إيلاف من لندن: طلب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية، ريتشارد شارب ، مراجعة تضارب المصالح المحتمل بعد تقارير تفيد بأنه ساعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في الحصول على قرض.

وقال شارب إنه في حين أن تعيين رئيس مجلس الإدارة هو "أمر يخص الحكومة فقط" ، إلا أنه يريد التأكد من أن "جميع الإرشادات المناسبة قد تم اتباعها داخل هيئة الإذاعة البريطانية منذ أن انضممت".

وقال في بيان تلا على (بي بي سي): "لدينا العديد من التحديات في بي بي سي وأنا أعلم أن الانحرافات مثل هذه ليست موضع ترحيب".

وكانت صحيفة (صنداي تايمز)، قالت إن السيد شارب كان متورطًا في ترتيب ضامن على قرض يصل إلى 800 ألف جنيه إسترليني لجونسون في أواخر عام 2020 ، وأن رئيس الوزراء آنذاك ذهب ليوصي به في المنصب الأعلى في بي بي سي.

ووصف متحدث باسم السيد جونسون التقرير بأنه "هراء" بينما نفى الجانبان وجود تضارب في المصالح.

تضارب مصالح

ستنظر المراجعة في أي تضارب في المصالح منذ انضمام شارب إلى بي بي سي ، وليس دوره في قرض جونسون. لكن في رسالة إلى موظفي بي بي سي ، أوضح شارب بعض التفاصيل المحيطة بمشاركته.

وأكد أنه قدم رجل الأعمال الكندي الملياردير سام بليث إلى سكرتير مجلس الوزراء سيمون كيس "حيث أراد سام دعم بوريس جونسون".

وقال "لم أشارك في تقديم قرض أو ترتيب ضمان ، ولم أرتب أي تمويل. ما فعلته هو السعي لتقديم سام بليث للمسؤول المعني في الحكومة".

وأضاف شارب: "سام بليث ، الذي عرفته منذ أكثر من أربعين عامًا، يعيش في لندن وبعد أن أصبح على دراية بالضغوط المالية على رئيس الوزراء آنذاك ، وكونه رائد أعمال ناجحًا ، أخبرني أنه يريد استكشاف ما إذا كان يمكنه المساعدة"، وقال: السيد بليث هو ابن عم بعيد لجونسون.

صدر البيان بعد لحظات من قول السيد جونسون إن السيد شارب "لا يعرف شيئًا على الإطلاق عن مالياتي الشخصية". في حديثه إلى سكاي نيوز قال: "هذا حمولة من الهراء المطلق - هراء مطلق.

جونسون يمدح شارب

وقال جونسون: "دعني أقول، ريتشارد شارب رجل عظيم وحكيم لكنه لا يعرف شيئًا على الإطلاق عن شؤوني المالية الشخصية - يمكنني أن أخبرك أنه بالتأكيد 100٪. هذا مجرد مثال آخر على اختفاء بي بي سي لأساسياتها".

وذكرت بي بي سي أن السيد شارب "اتفق مع كبير المديرين المستقلين لمجلس الإدارة" على أن لجنة الترشيحات ستنظر في تضارب المصالح عندما تجتمع في المرة القادمة و "من أجل الشفافية ، تنشر النتائج".

وكان حزب العمال المعارض دعا إلى إجراء تحقيق مستقل في عملية تعيين رئيس هيئة الإذاعة البريطانية.

كما أبلغ الحزب السيد جونسون إلى المفوض البرلماني للمعايير ، قائلاً إن الشؤون المالية لرئيس الوزراء السابق "تجر حزب المحافظين إلى مستنقع آخر من الفساد".

رد داونينغ ستريت

ورد مكتب مجلس الوزراء بالتأكيد على أن تعيين السيد شارب رئيسا لبي بي سي جاء "بعد عملية تعيين صارمة".

وشمل ذلك التقييم من قبل لجنة من الخبراء و "فحص إضافي قبل التعيين من قبل لجنة اختيار مجلس العموم" ، وفقا لبيان صدر أمس الأحد.

ورفض داونينغ ستريت مزاعم "المحسوبية" ودافع رئيس الوزراء ريشي سوناك عن عملية تعيين البي بي سي ووصفها بأنها "صارمة" و "شفافة".

يذكر ان السيد شارب ورئيس الوزراء ريشي سوناك عملا معًا في مرحلة واحدة خلال فترة وجودهما في بنك الاستثمار غولدمان ساكس ، وعمل السيد شارب أيضًا كمستشار غير مدفوع الأجر لحكومة المملكة المتحدة أثناء الوباء.