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بيروت: ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على النائب العام التمييزي غسان عويدات في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مسؤول قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء، في إجراء هو الأول من نوعه بحق مرجع قضائي رفيع المستوى في تاريخ لبنان.

وادعى القاضي طارق بيطار، الذي استأنف تحقيقاته الإثنين بعد أكثر من عام من تعليقه، على ثمانية أشخاص بينهم عويدات وثلاثة قضاة آخرين، "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".