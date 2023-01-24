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من وجهة نظر إسرائيل، فإن طهران متحالفة مع موسكو لأن كليهما على خلاف مع الولايات المتحدة لأسباب مختلفة، وهي حقيقة تفوق التداخل الأيديولوجي.

إيلاف من بيروت: ربما يكون أحد معايير قياس مكانة إسرائيل في العالم أن تخضع حكومتها اليمينية المنتخبة حديثًا للتدقيق، ليس بسبب سياساتها الداخلية وموقفها تجاه الفلسطينيين فحسب، ولكن أيضًا بسبب سياساتها الخارجية.

كان هناك تكهنات كثيرة حول المسار الذي سيتخذه ائتلاف بنيامين نتنياهو في ما يتعلق بالعدوان الروسي على أوكرانيا. يعتقد بعضهم أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستخرج عن كل سياسة انتهجتها الحكومات السابقة، باستثناء السياسة حيال أوكرانيا، بالحفاظ على مساعدات إنسانية واسعة النطاق، ودعم الحكومة الديمقراطية في كييف سياسيًا، لكن مع رفض تزويد الأوكرانيين بالأسلحة التي يطلبونها. ويعتقد آخرون أن من المحتمل أن تسلح إسرائيل أوكرانيا، وذلك نقلاً عن نتنياهو الذي ألمح إلى هذا الاحتمال في مقابلة مع MSNBC في أكتوبر الماضي.

لا يزال آخرون يعتقدون أن عودة نتنياهو تشير إلى إعادة تنظيم العلاقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفه في كتابه الأخير "قصتي" بأنه "ذكي وماكر يعيد روسيا إلى عظمتها التاريخية".

كل هذه الخيارات معقولة إلى حد ما. وتتم مناقشتها في سياق محموم، أبرزته من الناحية العسكرية الضربات الروسية المستمرة ضد البنية التحتية المدنية الأوكرانية باستخدام مسيّرات "شاهد 131" و "شاهد 136" الإيرانية الصنع، ومن الناحية السياسية من خلال تعيين وزير خارجية إسرائيلي جديد كان أول ما فعله الاتصال بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

لا شك في أن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على علم بتصريحات لافروف الفاضحة في أبريل الماضي والتي قال فيها إن في شرايين أدولف هتلر "دم يهودي"، منتقداً إسرائيل لدعمها حكومة "النازيين الجدد" في كييف. وهو يعرف أيضًا أن لافروف سافر إلى طهران في يونيو الماضي لإجراء محادثات ركزت رسميًا على إعادة إطلاق الاتفاق النووي، لكنها تطرقت أيضًا إلى القضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالتعاون العسكري والاستخباراتي بعد خمسة أشهر من غزو الولايات المتحدة لأوكرانيا. بعد أسابيع قليلة من مغادرة لافروف إيران، وصلت أول مسيّرة من بين 2000 مسيرة هجومية شحَنها نظام الملالي إلى موسكو واستخدمت بأثر مدمر ضد أهداف أوكرانية.

جاذبية غارقة في الوقاحة

كان تقرير وزارة الخارجية الروسية حول المكالمة الهاتفية بين الوزيرين عامًا كما هو متوقع، لكنه احتوى على بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام، مثل دعوة لافروف المليئة بالفظاظة إلى كوهين لإعادة عقد لجنة روسية إسرائيلية مشتركة لفحص العلاقات التجارية، بينما تقوم معظم الدول الغربية بتشديد الإجراءات. عقوبات ضد نظام بوتين. مع ذلك، ما قاله كوهين من المحادثة لم يتم تسجيله.

كل ما قاله حتى الآن هو أن الحكومة الجديدة ستتحدث "أقل" عن أوكرانيا علنًا، وهو ما يمكن تفسيره على أنه علامة مقلقة على اللامبالاة، لكن يمكن أن يشير أيضًا إلى أن إسرائيل، إذا كان الجيش الأوكراني قد ساعد في صد الغزاة، بالنظر إلى الوجود العسكري الروسي في سوريا، لا أريد أن تُعرف هذه الحقيقة.

منذ نشأتها، اتبعت إسرائيل سياسة خارجية واقعية تركز بشكل أقل على النتائج الأخلاقية وأكثر على الدول التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، حتى لو كان ذلك يعني التعامل مع الأنظمة الاستبدادية التعسفية مثل بوتين. بالنسبة للواقعيين، تعتبر الأفكار المشتركة والاصطفافات الأيديولوجية بين الدول ثانوية، في حين أن تحقيق الأهداف المادية المباشرة هو ما يدفع التحالفات.

لدي انطباع بأن إسرائيل ترى التحالف الروسي - الإيراني زواج مصلحة وليس اندماجًا تاريخيًا لشوفينية روسيا العظمى مع التعصب الشيعي. بعبارة أخرى، ترى إسرائيل أن طهران متحالفة مع موسكو لأن كليهما على خلاف مع الولايات المتحدة لأسباب مختلفة، وهذه الحقيقة تفوق كثيرًا أي تداخل أيديولوجي بينهما. لذلك، أسباب احتضان طهران لموسكو تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي تفسر دعمها لعملاء إرهابيين إيرانيين في لبنان وسوريا واليمن والعراق وغزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

تحالف منطقي

من وجهة نظر إسرائيلية، تتحالف روسيا مع إيران لأنه من المنطقي في هذه المرحلة من التاريخ، ليس لأنهما يشتركان في رؤية مشتركة لما يجب أن يكون عليه المجتمع (بالرغم من أنهما يشتركان في العديد من السمات القبيحة، بما في ذلك الكراهية المرضية للمثلية الجنسية والتصميم على ذلك. الذهاب إلى أقصى حد ممكن لمتابعة مجتمع الميم).

إذا كان هذا هو بالفعل حساب التفاضل والتكامل الإسرائيلي، فإن له بعض القيمة التحليلية. كان خطاب إيران بشأن أوكرانيا حميدًا إلى حد ما، حيث يدعم الموقف الروسي لكن من دون السمية التي تميز هجماتها على إسرائيل والولايات المتحدة. في الأيام الأخيرة، أشار عدد من المسؤولين الأوكرانيين إلى إحجام إيران عن استكمال الطائرات المسيرة التي ترسلها إلى الروس بصواريخ بالستية، مشيرين بشيء من الارتياح إلى أن طهران تخشى الرد الغربي في حال ضمّت إيران صواريخها "شاهد" إلى صواريخ "ذو الفقار" و "فتح 110".

من وجهة نظر إسرائيل، طهران متحالفة مع موسكو لأن كليهما على خلاف مع الولايات المتحدة لأسباب مختلفة - وهي حقيقة تفوق التداخل الأيديولوجي. إن خبير دفاع أوكراني وقائد وحدة قتالية سابق رأى أن نشر الصواريخ الإيرانية سيشكل سببًا للحرب من شأنه أن يؤدي إلى انعكاس 180 درجة في سياسة القدس للمساعدات الإنسانية بدلاً من المساعدة العسكرية.

موقف ثابت

مع ذلك، بقيت سياسة إسرائيل تجاه أوكرانيا حتى الآن من دون تغيير إلى حد كبير. يوم الخميس الماضي، قال ميخايلو بودولاك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نتنياهو يمكن أن يكون "وسيطا فعالا" بين كييف وموسكو - وهو دور لن تعترض وزارة الخارجية الأميركية عليه طالما أن "شروط هذا الجهد" تناسب شركائنا الأوكرانيين مقبولة". إن تقديم رئيس وزراء إسرائيلي لاتفاق سلام لإنهاء حرب في منطقة أخرى من العالم سيكون بالتأكيد غير مسبوق. اعتمادًا على النتيجة، يمكن أن يعزز هذا أيضًا سمعة إسرائيل بوصفها لاعبًا دوليًا.

على العكس من ذلك، الموقف الإسرائيلي المتأرجح بسبب المطالب الروسية سيؤدي إلى خيبة أمل وإدانة محتملة في أوكرانيا والولايات المتحدة ومعظم العواصم الأوروبية. هذا الرقم لا يمكن أن يكون أكثر صعوبة. على إسرائيل اعتبار سلامة أراضي أوكرانيا وضرورة طرد المحتلين الروس خطوطًا حمراء في هذا الصراع. على الأقل هذا هو موقفه الحالي. إذا كان دور الوسيط يتطلب تخفيفًا لهذا الموقف، فمن الأفضل عدم توليه في المقام الأول.