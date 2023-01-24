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واشنطن: حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس الثلاثاء على التحرك "بسرعة" لحظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا أوقعتا قتلى خلال 48 ساعة.

وطرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الإثنين مجدداً، قانوناً فدرالياً لحظر الأسلحة الهجومية وتشريعا يرفع السن القانونية لشراء أسلحة إلى 21 عاماً.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، "نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركًا أقوى. أحضّ مرة جديدة مجلسَي الكونغرس على التحرك بسرعة وإحالة (قانون) حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأميركية آمنة".

اعتقل المنفذ المفترض لإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل سبعة أشخاص في موقع زراعي في شمال كاليفورنيا، بعد يومين على إطلاق نار استهدف احتفالا برأس السنة القمرية قرب لوس أنجليس.

انتهت مفاعيل قانون يحظر الأسلحة الهجومية في 2004، وأخفق الكونغرس مراراً في تجديده رغم ما تشهده البلاد من حوادث إطلاق نار عشوائية.

ويعارض عدد كبير من الجمهوريين فرض حظر مشيرين إلى الحق الدستوري الذي يتيح حيازة أسلحة.