قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف (أوكرانيا): طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده صواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أميركية وألمانية إلى كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي المسائي المصوّر "يجب أن نسمح أيضاً بإرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، هذا أمر مهمّ. يجب علينا أيضاً توسيع تعاوننا في مجال المدفعية و(إتاحة) إرسال طائرات مقاتلة".

وأوضح الرئيس الأوكراني الذي احتفل الأربعاء بعيد ميلاده الـ45 أنّه كرّر هذا الطلب على مسامع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال محادثة هاتفية جرت بينهما.

كما شكر زيلينسكي مرة أخرى نظيره الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس على القرار الذي أصدراه الأربعاء وأعلنا فيه موافقتهما على إرسال دبّابات غربية إلى أوكرانيا، في سابقة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقال الرئيس الأوكراني "أشكر جميع حلفائنا على استعدادهم لمنحنا دبابّات حديثة لا غنى عنها".

لكنّ زيلينسكي شدّد على أنّ "المفتاح" لدحر القوات الروسية يكمن في "السرعة والكمية" التي ستحصل بها بلاده على هذه الدبّابات الثقيلة.

وقال "المفتاح الآن هو السرعة والكمية. سرعة تدريب جنودنا، وسرعة تسليم الدبابات ... وكمية الدعم".

وكان الرئيس الأوكراني قد رحّب بقرار نظيره الأميركي بتزويد كييف دبّابات أبرامز الأميركية، معتبراً حصول القوات الأوكرانية على هذه الدبّابات الثقيلة المتطوّرة "خطوة مهمّة لتحقيق النصر النهائي".

وكتب زيلينسكي في تغريدة على تويتر "شكراً لجو بايدن على قرار جديد قوي بتقديم دبّابات أبرامز لأوكرانيا. ممتنّ للأميركيين على دعمهم".

وأتى قرار بايدن بعد ساعات على إعلان برلين موافقتها على تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد الألمانية.

ومنذ أشهر عديدة يطالب زيلينسكي الغرب تزويد قواته دبّابات ثقيلة غربية، وهو ما تحقّق له اليوم.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنّ "العالم الحرّ اليوم موحّد بشكل لم يسبق له مثيل حول هدف مشترك: تحرير أوكرانيا".

من جهته، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إنّ قرار واشنطن تزويد بلاده 31 دبابة أبرامز هو "النتيجة القوية للمفاوضات مع الحلفاء وتجسيد للدعم الشامل لأوكرانيا".

بدوره، قال رئيس الإدارة الرئاسية أندري يرماك إنّ "هذا يوم تاريخي. إنّه يوم من تلك الأيام التي ستكون حاسمة لنصرنا المستقبلي".

وأضاف "الأهمّ هو أنّ هذه ليست سوى البداية. نحن بحاجة إلى مئات الدبّابات".

ومثّل قرار برلين ضوءاً أخضر لدول أوروبية أخرى لديها دبابات ليوبارد وتريد تقديمها لأوكرانيا لكنّها كانت بحاجة لموافقة ألمانيا على ذلك، وفي مقدّمة هذه الدول بولندا والنروج.

والأربعاء، أعلن وزير الدفاع النروجي بيورن آريلد غرام

أنّ بلاده سترسل دبّابات ليوبارد-2 إلى أوكرانيا في إطار الهبات العسكرية التي قرّر الغرب تقديمها لكييف للتصدّي للغزو الروسي.

وقال الوزير في مقابلة مع قناة "ان ار كيه" التلفزيونية الحكومية إنّ "النروج والحكومة تدعمان تقديم دبّابات لأوكرانيا. النروج ستشارك" في المبادرة الغربية، لكن من دون أن يحدد عدد الدبّابات التي سترسلها أوسلو إلى كييف.

.