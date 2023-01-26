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قال مسؤولون في الحزب اليميني الحاكم في الهند إن شركات التكنولوجيا الأميركية مثل تويتر ويوتيوب امتثلت لمطالب إزالة فيلم وثائقي عن إبادة المسلمين.

إيلاف من بيروت: قام موقعا تويتر ويوتيوب بمراقبة تقرير ينتقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتنسيق مع حكومة الهند، وفقًا لمسؤول هندي كبير. دعا المسؤولون شركات التكنولوجيا الكبرى إلى اتخاذ إجراءات ضد فيلم وثائقي لقناة بي بي سي يستكشف دور مودي في الإبادة الجماعية في عام 2002 في ولاية غوجارات الهندية، والتي اعتبرها المسؤولون "قطعة دعائية".

دعاية معادية

في سلسلة من التدوينات، شجب كانشان جوبتا، كبير المستشارين في وزارة الإعلام والإذاعة الهندية، الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية ووصفه بأنه "دعاية معادية للهند". وقال إن كلاً من تويتر ويوتيوب تلقيا أوامر بحظر الروابط المؤدية إلى الفيلم، قبل أن يضيف أن المنصتين "امتثلتا للتوجيهات". تزامنت تصريحات جوبتا مع منشورات من مستخدمي تويتر في الهند ادعوا أنهم شاركوا روابط للفيلم الوثائقي ولكن تم حذف منشوراتهم لاحقًا واستبدالها بإشعار قانوني.

قال الصحفي الهندي رقيب حميد نايك لموقع "ذا إنترسبت": "أرسلت الحكومة مئات الطلبات إلى منصات وسائط اجتماعية مختلفة، وخاصة يوتيوب وتويتر، لحذف المنشورات التي تشارك مقتطفات أو روابط للفيلم الوثائقي. ومن المخجل أن الشركات تمتثل لمطالبها وأزلت العديد من مقاطع الفيديو والمشاركات".

كان التعريف الذاتي لإيلون ماسك باعتباره "المطلق لحرية التعبير" نقطة نقاش أساسية للملياردير حيث سعى إلى شرح سبب استحواذه على المنصة العام الماضي. تمحورت الكثير من انتقاداته لتويتر حول قرارها بمراقبة التقارير حول هانتر بايدن، نجل المرشح الرئاسي آنذاك جو بايدن. وبينما كان ماسك سعيدًا بالوقوف في وجه قمع الكلام ضد المحافظين في الولايات المتحدة - وهو الأمر الذي وصفه بأنه ليس أقل من "معركة من أجل مستقبل الحضارة" - يبدو أنه يفشل في التحدي الأكثر خطورة المتمثل في الوقوف حتى المطالب الاستبدادية للحكومات الأجنبية.

بعد نشر هذه القصة، غرد ماسك: "لا يمكنني إصلاح كل جانب من جوانب تويتر في جميع أنحاء العالم بين عشية وضحاها، مع الاستمرار في تشغيل تيسلا و سبايس أكس، من بين أشياء أخرى".

تمت إزالة الفيلم

قال المتحدث باسم يوتيوب، جاك مالون، لموقع "ذا إنترسبت" إنه تمت إزالة الفيلم الوثائقي الخاص ببي بي سي من المنصة بسبب مطالبة هيئة الإذاعة البريطانية بحقوق الطبع والنشر، لكنه رفض التعليق على طلبات الإزالة من الحكومة الهندية. في مواجهة الرقابة على الفيلم الوثائقي الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، نشر أعضاء البرلمان من حزب المؤتمر "عموم الهند ترينامول" المعارض، ماهوا مويترا وديريك أوبراين، روابط له على الإنترنت بتحد. وكتب مويترا: "آسف، لم يتم انتخابك لتمثيل أكبر ديمقراطية في العالم لقبول الرقابة. ها هو الرابط. شاهده بينما تستطيع". ما زال منشور مويترا مفتوحًا، لكن الرابط إلى الفيلم الوثائقي لم يعد صالحًا.

منع تويتر الجماهير الهندية من رؤية منشورين للممثل جون كوزاك يرتبطان بالفيلم الوثائقي . قال كوزاك إنه "أزال الروابط وحصل على رد فعل فوري". أخبر موقع "ذا إنترسبت": "تلقيت إشعارين بأنني ممنوع في الهند".

وقعت أعمال الشغب في ولاية غوجارات، كما يُعرف أحيانًا بالعنف، في عام 2002، عندما كان مودي رئيسًا لوزراء الولاية. شنت مجموعة من المسلحين المتحالفين مع الحركة القومية الهندوسية، والتي تضم حزب مودي بهاراتيا جاناتا، حملة عنيفة ضد المسلمين المحليين. وبحسب ما ورد، قال مودي، الذي اتُهم بتشجيع العنف شخصيًا، لقوات الشرطة أن تتنحى في مواجهة العنف المستمر، الذي أودى بحياة حوالي 1000 شخص.

وقال الصحفي نايك: "أثار الفيلم الوثائقي قلق السيد مودي لأنه يواصل التهرب من المساءلة عن تواطؤه في أعمال العنف. إنه يرى الفيلم الوثائقي على أنه تهديد لصورته دوليًا وقد شن حملة غير مسبوقة في الهند".

مارست حكومة مودي في الهند ضغطًا منتظمًا على تويتر في محاولة لثني منصة التواصل الاجتماعي لإرادتها. في مرحلة ما، هددت الحكومة باعتقال موظفي تويتر في البلاد بسبب رفضهم حظر الحسابات التي يديرها منتقدون.

تشابك تجاري

عندما تولى ماسك زمام الأمور، كان لدى تويتر معدل امتثال بنسبة 20 في المئة فقط عندما يتعلق الأمر بطلبات الإزالة الحكومية الهندية. عندما استولى الملياردير على الشركة، تم تسريح حوالي 90 في المئة من موظفي تويتر الهند البالغ عددهم 200 موظف . الآن، يبدو أن ضغط الحكومة الهندية على تويتر يكتسب قوة.

قد يكون الاختلاف الرئيسي هو التشابكات التجارية الأخرى لماسك. يمتلك ماسك نفسه مصالح تجارية خاصة به في الهند، حيث كان تيسلا يضغط، دون حظ حتى الآن، للفوز بإعفاءات ضريبية لدخول السوق الهندية.

مهما كان سبب التغيير الظاهر، فإن تحركات تويتر بناءً على طلب حكومة مودي تنذر بالسوء لمزاعم ماسك بأنه يدير الشركة بهدف حماية حرية التعبير. في حين شعر ماسك بأنه يخوض في حروب الثقافة الأميركية نيابة عن المحافظين، إلا أنه كان أكثر تحفظًا في اتخاذ موقف بشأن التهديدات الأكثر خطورة لحرية التعبير من الحكومات الاستبدادية.

كانت إحدى نقاط القوة الأولية لتويتر، ووسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، هي التهديد الذي يشكله على الحكومات الاستبدادية، كما يتضح من استخدامه خلال احتجاجات عام 2009 في إيران ثم الربيع العربي لاحقًا. انتقد الحكام الدكتاتوريون في جميع أنحاء المنطقة الشركة لسماحها بما اعتبروه محرما من الكلام.

ومع ذلك، قال ماسك إنه يذعن للقوانين المحلية المتعلقة بقضايا الكلام. "كما قلت، أفضل التقرب من قوانين البلدان التي يعمل فيها تويتر"، كما غرد في العام الماضي، "إذا كان المواطنون يريدون شيئًا محظورًا، فعليك تمرير قانون لفعل ذلك، وإلا يجب السماح به".

ضغوط شديدة

تعرضت شركة غوغل، التي تمتلك موقع يوتيوب، لضغوط شديدة من الحكومة الهندية. تُظهر تقارير الشفافية العامة للشركة أن الحكومة الهندية كانت مصدرًا رائعًا لعمليات إزالة المحتوى، حيث أرسلت أكثر من 15000 طلب رقابة منذ عام 2011، مقارنة بأقل من 5000 من ألمانيا وما يقرب من 11000 من الولايات المتحدة في نفس الإطار الزمني.

تُظهر هذه التقارير مستوى متفاوتًا من الامتثال من جانب غوغل: بين يناير ويونيو 2022، فرضت غوغل الرقابة على ما يقرب من 9 في المئة من العناصر التي قدمتها الحكومة الهندية ولكن ما يقرب من 44 في المئة خلال تلك الفترة في عام 2020. لم يستجب موقع يوتيوب على الفور لطلب التعليق .

قال أكشاي ماراث، المتحدث السابق باسم حزب المعارضة الذي يسيطر على حكومتي دلهي والبنجاب، لموقع "ذا إنترسبت" إن طلبات الإزالة على وسائل التواصل الاجتماعي كانت جزءًا من برنامج أوسع للقمع. قال ماراث إن مودي "استخدم بوقاحة شديدة جهاز إنفاذ القانون الهندي لسجن المعارضين السياسيين والصحفيين والنشطاء بشكل منتظم، توجيهه لتويتر لإزالة جميع روابط الفيلم الوثائقي (وامتثال تويتر الصادم بعد التزام إيلون بحرية التعبير) يأتي أيضًا في أعقاب إعلان حكومة مودي أنها ستنفذ قريبًا نظامًا تنظيميًا سيكون لها الحق فيه لتحديد الأخبار المزيفة وطلب من المنصات حذف المحتوى".