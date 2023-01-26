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كييف (أوكرانيا): وقع انفجار في كييف صباح الخميس فيما كانت أوكرانيا تعمل على إسقاط أكثر من 15 صاروخًا عابرًا روسيًا أُطلقت باتجاه العاصمة، حسبما أفادت السلطات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو "أطلق العدو أكثر من 15 صاروخًا عابرًا باتجاه كييف. بفضل العمل الرائع لسلاح الجو، أُسقطت جميع الأهداف الجوية". في غضون ذلك، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو "انفجار في كييف! ابقوا في الملاجئ!"