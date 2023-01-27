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لافيا (نيجيريا): ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء تفجير استهدف مجموعة من الرعاة في وسط نيجيريا إلى 40 شخصاً، وفق ما ذكرت الحكومة المحلية الخميس، بعدما أشارت حصيلة سابقة إلى سقوط 27 قتيلاً.

ووقع الانفجار الأربعاء في قرية روكوبي الواقعة على الحدود بين ولايتي نصراوة وبنويه، وهي منطقة تشهد أعمال عنف عرقية ودينية.

وقال حاكم نصراوة عبد الله سولي للصحافيين الخميس "بات لدينا حالياً نحو 40 قتيلاً".

وأفاد في تصريحات عبر قناة "أرايز نيوز" التلفزيونية ليل الأربعاء "تحدثت شائعة في وقت سابق عن أن سلاح الجو نفّذ الهجوم، لكننا نعرف الآن بأن أي طائرة تابعة لسلاح الجو لم تحلّق (فوق) المنطقة".

وتابع "حلّقت مسيّرة (فوق) المنطقة وألقت القنبلة"، دون أن يحدد الجهة التي أطلقتها.

وذكرت مجموعة محلية تمثّل الرعاة بأن طائرة عسكرية نيجيرية نفّذت التفجير.

ولم يرد الناطق باسم سلاح الجو النيجيري على طلب فرانس برس الحصول على تعليق.

غارات جوية عرضية

وقعت في العام الماضي غارات جوية عرضية على المدنيين في شمال شرق نيجيريا وشمال غربها، حيث يقاتل الجيش جهاديين وعصابات إجرامية.

كما يتنازع في وسط نيجيريا الرعاة والمزارعون حول حقوق الرعي والمياه.

واتخذ صراعهم المستمر منذ عقود بُعدا عرقيا ودينيا في السنوات الأخيرة، إذ إن معظم الرعاة مسلمين في حين أن معظم المزارعين من المسيحيين.