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إيلاف من لندن: سجنت محكمة بريطانية مراهقا متطرفا 11 عاما ونصف، لارتباطه بمقاطع فيديو لليمين المتطرف بجريمتي قتل جماعي في الولايات المتحدة.

واستمعت محكمة التاج في مانشستر أن المراهق دانيال هاريس استخدم منصة على الإنترنت تسمى (World Truth Videos) لنشر "دعوة لحمل السلاح" بسبب معتقداته العنصرية العنيفة، حسبما استمعت محكمة.

وأدين الشاب البالغ من العمر 19 عامًا وهو من بلدة غلوسوب في ديربيشاير بخمس تهم بتشجيع الإرهاب وواحدة بحيازة طابعة ثلاثية الأبعاد لأغراض الإرهاب، وحُكم عليه بالسجن 11 عامًا ونصف ، وثلاث سنوات أخرى بترخيص.

وقال ممثلو الادعاء إن القاتل الجماعي الأميركي بايتون جيندرون "شجعه ودوافعه جزئيًا لفعل ما فعله" من جانب هاريس.

شريط فيديو القتل

وقتل جيندرون 10 أشخاص من السود في إطلاق نار جماعي في بوفالو ، نيويورك ، في مايو 2022 أثناء بث مباشر للهجوم. وفي غضون ساعات، أنتج هاريس شريط فيديو للاحتفال بفورة القتل.

وكان جيندرون (19 عامًا)، قد ترك تعليقًا على أحد مقاطع فيديو هاريس قبل شهرين من إطلاق النار الجماعي ، قائلاً: "أنت لست وحدك يا صديقي".

وتضمن الفيديو دروسًا يمكن تعلمها من برينتون تارانت، الذي بث مباشرًا هجومًا قتل فيه 51 شخصًا في مساجد في نيوزيلندا في مارس 2019.

وأخذ جيندرون أيضًا صورة من مقطع فيديو آخر لهاريس واستخدمها كصورة رئيسية في "بيانه". وقال المدعي العام جو ألمان إن جيندرون "ألهمت" مواد هاريس.

وقيل للمحكمة إن المراهق البريطاني أثر أيضًا على أندرسون لي ألدريتش، المشتبه به الوحيد في إطلاق النار في حانة للمثليين في كولورادو.

قتل عشوائي

ويُزعم أن ألدريتش (22 عامًا) قتل خمسة أشخاص خلال هجوم عشوائي بالأسلحة النارية في كولورادو سبرينغز، في نوفمبر من العام الماضي، أثناء محاكمة هاريس في المملكة المتحدة.

وقال المدعي العام للمحكمة إن ألدريتش، الذي لم يقدم بعد مناشدات بشأن إطلاق النار في كولورادو "تم الوصول إليه" من إنتاج هاريس.

واضاف بأن أحد مقاطع الفيديو الخاصة بهاريس نُشر على "موقع الأخ" إلى موقع على الإنترنت به روابط لما يبدو أنه بث مباشر لألدريتش يستعد لتنفيذ الهجمات.

وتم وصف هاريس في المحكمة بأنه "داعية مؤثر على الإنترنت لإيديولوجية عنيفة وعنصرية للغاية".

وقال المدعي العام إن مقاطع الفيديو الخاصة به تمجد عمليات القتل الجماعي وكانت "بمثابة دعوة إلى حمل السلاح لأولئك الذين شاركوا ، أو الذين يمكن إقناعهم بمشاركة نظرة هاريس للعالم".

استهداف غير البيض

واستمعت المحكمة إلى أنه تحت الاسم المستعار "BookAnon" فقد "شجعت مقاطع فيديو هاريس وأعطت تعليمات لتنفيذ أعمال إرهابية ضد أولئك الذين لا ينتمون إلى العرق الأوروبي الأبيض".

وأظهر أحد مقاطع الفيديو كيفية صنع بندقية هجومية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد وعندما داهمت الشرطة منزل جد هاريس ، وجدوا أنه بدأ في صنع الأجزاء بنفسه. إنه خطاب مسموم بتأثير لا يوصف"

وبعد إدانة المراهق ، قال المحقق كريس بريت إن هناك محاولات في البداية للتعامل مع هاريس من خلال برنامج الحماية "بريفينت"، الذي يهدف إلى منع الناس من أن يصبحوا إرهابيين.

وأضاف بريت: "سرعان ما أصبح واضحًا أنه كان يتظاهر بمحو التطرف بينما كان يشجع الإرهاب على الإنترنت، كما أن التهديد الذي تسبب فيه كان يعني أنه يتعين علينا العمل من أجل ضمان سلامة الجمهور الأوسع."

ازدراء القانون

وقال السيد بريت إن هاريس "أظهر بوضوح ازدراءًا لإنفاذ القانون والنظام العام، فضلاً عن إعجابه بمن ارتكبوا فظائع في هجمات إرهابية في الخارج".

وقال الضابط البريطاني الكبير: "من خلال نشر مقاطع الفيديو هذه على الإنترنت ، كان من الممكن أن يكون لخطاب هاريس السام تأثير لا يوصف على عدد لا يحصى من الأشخاص في جميع أنحاء العالم - لن يتم التسامح مع مثل هذه الإجراءات".

وأضاف أن الضباط قاموا "باكتشاف مخيف إلى حد ما لمحاولات صنع أجزاء مكونة من سلاح ناري مطبوعة من طابعة ثلاثية الأبعاد الخاصة به" خلال عملية بحث "أظهرت نية واضحة لصنع سلاح فتاك".

