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واشنطن: تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة ودان ما أسماه بـ"الهجوم الإرهابي المروع" خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية قَتل خلاله مسلح فلسطيني سبعة أشخاص.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس قال بوضوح إن هذا كان هجوما على العالم المتحضر"، مضيفا أن بايدن "شدد أيضا على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل".