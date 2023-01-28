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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت توقيف 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.

وأكدت الشرطة في بيان أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة الإرهابي" إضافة إلى سكان حيه في القدس الشرقية التي احتلها اسرائيل وضمتها.

وفي بيان منفصل، اشارت الشرطة إلى أن القوات الإسرائيلية وضعت في حالة "تاهب قصوى".

ووقع إطلاق النار في حيّ نيفي يعقوب (النبي يعقوب) الاستيطاني في القدس الشرقيّة.



شبتاي

ووصف مفوّض الشرطة الإسرائيليّة كوبي شبتاي الاعتداء بأنّه "أحد أسوأ الاعتداءات التي واجهناها في السنوات الأخيرة".

نتانياهو

بعد الاعتداء الذي وقع مساء الجمعة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "اتخاذ خطوات فورية" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ودعا الإسرائيليين إلى عدم الرد بأنفسهم وقال "لدينا أجهزة شرطة ولدينا جيش".

وجاء ذلك غداة عمليّة دامية للجيش الإسرائيلي في الضفّة الغربيّة المحتلّة قتل خلالها تسعة فلسطينيّين في مخيم جنين.