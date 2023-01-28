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نيودلهي: تحطمت طائرتان تابعتان لسلاح الجوي الهندي السبت بعد اصطدامهما المحتمل خلال مناورات على بعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة نيودلهي، بحسب ما أفادت الشرطة في مكان الحادث لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول في الشرطة دارمندر غور لوكالة فرانس برس "حددنا موقع حطام احدى الطائرتين وعثرنا على طيار مصاب في غابات باهادغاره".

وأضاف "من المحتمل أن تكون الطائرة الأخرى قد تحطمت على مسافة أبعد وأرسلنا فرقًا لتحديد موقعها".

وتعرضت العديد من طائرات سلاح الجو الهندي لحوادث.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قُتل خمسة جنود بعد تحطم مروحيتهم في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، بالقرب من الحدود المتنازع عليها مع الصين، في ثاني حادث تحطم مروحية في هذا الشهر تشهده الولاية.

وقبل أسابيع قليلة، تحطمت مروحية أخرى بالقرب من بلدة تاوانغ، مما أسفر عن مقتل قائدها.

في كانون الأول/ديسمبر 2021، قُتل رئيس أركان الجيش الهندي السابق، بيبين راوات، مع 12 آخرين عندما تحطمت مروحية روسية الصنع من طراز Mi-17، كانت تقله إلى قاعدة عسكرية.