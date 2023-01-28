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نيودلهي: لقي طيار بالجيش الهندي حتفه وأصيب اثنان آخران في حادث تحطم طائرتين يُرجح اصطدامهما خلال مناورات جنوب العاصمة نيودلهي، على ما ذكرت القوات الجوية الهندية السبت.

وقع الحادث حوالى الساعة العاشرة صباحاً (04,30 ت غ)، بحسب شهود، بين طائرة من طراز سوخوي سو-30 روسية الصنع وعلى متنها طياران وطائرة ميراج 2000 فرنسية الصنع تقل طياراً.

وقال سلاح الجو في بيان إن أحد الطيارين الثلاثة توفي متأثراً بجراحه.

تعمل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حاليًا على تحديث معداتها العسكرية القديمة بعد تعرض العديد من طائرات الجيش لحوادث جوية في السنوات الأخيرة.

ففي كانون الأول/ديسمبر 2021، قُتل رئيس أركان الجيش الهندي السابق، بيبين راوات، مع 12 آخرين عندما تحطمت مروحية روسية الصنع من طراز Mi-17، كانت تقله إلى قاعدة عسكرية.

وأوضح سلاح الجو أن الطائرتين اللتين تحطمتا السبت أقلعتا صباحاً من قاعدة غواليور بولاية ماديا براديش في "مهمة تدريب روتينية تشغيلية على الطيران".

تحطم طائرات

وتحطمت إحداها في غابات باهادغاره، وسط الولاية، على مسافة 300 كيلومتر جنوب نيودلهي.

وقال مسؤول شرطة منطقة مورينا، اشوتوش باغري، لوكالة فرانس برس "تم العثور على طيارين بالقرب من موقع التحطم واجلاؤهما لاحقاً بواسطة مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي" مشيراً إلى أن حياتهما ليست في خطر.

وتحطمت الطائرة الثانية في ولاية راجاستان وتم رصدها من قبل الجيش، وفقاً لصور عناصر خدمة الإنقاذ المحلية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، قُتل خمسة جنود بعد تحطم مروحيتهم في ولاية أروناتشال براديش الشمالية الشرقية، بالقرب من الحدود المتنازع عليها مع الصين، في ثاني حادث تحطم مروحية في ذاك الشهر تشهده الولاية. فقبل أسابيع، تحطمت مروحية أخرى بالقرب من بلدة تاوانغ، مما أسفر عن مقتل قائدها.