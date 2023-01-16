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بوخارا (النيبال): بات الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم طائرة في النيبال كان فيها 72 شخصا، "معدوما" على ما ذكرت السلطات التي أعلنت يوم حداد وطني.

ويواصل عناصر الانقاذ النيباليون البحث عن الجثث في حطام الطائرة التي سقطت في واد عمقه 300 متر بين مطار بوخارا القديم الذي بني العام 1958 والمطار الدولي الجديد الذي افتتح في الأول من كانون الثاني/يناير الحالي ويشكل مدخلا لهواة النزهات الجبلية من العالم بأسره.

وأوضح تيك باهادور ك.س. مسؤول منطقة تاكسي حيث تحطمت الطائرة الأحد "عثرنا حتى الآن على 68 جثة ونبحث عن أربع جثث أخرى (..) نصلي لحدوث معجزة. لكن الأمل بالعثور على أحياء معدوم".

تحطمت الطائرة آي تي آر 72 التابعة لشركة الطيران ييتي والآتية من العاصمة كاتماندو التي كانت تقل 72 شخصا هم 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، عند حوالى الساعة 11,00(05,15 ت غ) الأحد عند اقترابها من مطار بوخارا المحلي.

حدادٌ وطني

وأعلن يوم حداد وطني جراء أسوأ كارثة جوية يشهدها البلد الواقع في جبال الهملايا منذ العام 1992.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا إلا أن مقطعا مصورا نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحقق من صحتها شريك لوكالة فرانس براس، تظهر الطائرة المجهزة بمحركين تجنح فجأة يسارا عند الاقتراب من مطار بوخارا مع سمع دوي انفجار قوي.

واستخدم الجنود حبالا لانتشال الجثث من قاع الوادي حتى وقت متقدم من ليل الأحد الاثنين قبل أن يوقفوا عمليات البحث بسبب الضباب.

وقال لسودارشان بارتولا، المتحدث باسم خطوط ييتي الجوية، كان ثمة 15 أجنبيا في الطائرة هم خمسة هنود وأربعة روس وكوريان جنوبيان إضافة إلى أربعة ركاب من الأرجنتين وأستراليا وفرنسا وايرلندا. والركاب الآخرون نيباليون.

وعثر على هيكل الطائرة المشتعل في واد عمقه 300 متر بين هذا المطار السابق.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الاثنين "وردتنا معلومات محزنة جدا من النيبال بتحطم طائرة تنقل الكثير من الركاب".

وقالت شركة آي تي آر المصنعة للطائرة في بيان إن الطائرة من طراز آي تي آر 72-500، مؤكدة أن اختصاصييها "ملتزمون تماما" دعم التحقيق لشركة ييتي.

ونشر شاهد العيان أرون تامو على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا مباشرا للهيكل الذي اشتعلت فيه النيران وقال لوكالة فرانس برس "كنت أسير عندما سمعت انفجارا مدويا وكأن قنبلة انفجرت".

وأضاف الجندي السابق البالغ 44 عاما "هرع عدد منا لمعرفة هل بالإمكان إنقاذ أي شخص. رأيت أن امرأتين على الأقل تتنفسان. شدة النيران أخذت تزداد وكان صعبا علينا الاقتراب منها".

شهد قطاع الطيران في النيبال ازدهارا في السنوات المنصرمة وهو يعتبر حيويا لنقل البضائع والأفراد إلى مناطق يصعب الوصول إليها، فضلا عن أهميته للسياح ومتسلّقي الجبال الأجانب، غير أنه واجه مشكلة في ضمان سلامة الرحلات بسبب عدم كفاءة الطيارين والنقص في الصيانة.

ومنع الاتحاد الأوروبي كل شركات الطيران النيبالية من دخول مجاله الجوي لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويضم هذا البلد بعضا من أصعب المدرجات إذ تحيط بها قمم يشكل الاقتراب منها تحديا حتى بالنسبة إلى أكثر الطيارين خبرة.

يقول مشغلو الطائرات إن النيبال تفتقر إلى المنشآت التي تتيح توقع الأحوال الجوية الدقيقة خصوصا في المناطق الجبلية النائية.

يتغير الطقس أيضا بسرعة في الجبال ما يجعل ظروف الطيران أكثر صعوبة.

في أيار/مايو الماضي أدى تحطم طائرة Twin Otter تابعة لشركة تارا النيبالية إلى مقتل 22 شخصا بعيد إقلاعها من بوخارا. وعثر على الحطام بعد يوم، عند حافة جبل على ارتفاع 4400 متر.

على أثر هذه المأساة شددت السلطات القوانين بحيث لم يعد يسمح للطائرات بالتحليق إلا بعد التأكد من أن الأحوال الجوية مواتية طوال الرحلة.

عرفت النيبال أسوأ الكوارث الجوية بتاريخها في أيلول/سبتمبر 1992 عندما قضى 167 شخصا كانوا في طائرة إيرباص A300 تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية تحطمت لدى اقترابها من كاتماندو.