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كاتماندو: أكدت الشرطة مقتل 67 شخصاً في تحطّم طائرة على متنها 72 شخصاً في نيبال الأحد.

وصرح مسؤول الشرطة ايه كيه شيتري لوكالة فرانس برس، أنّ "31 (جثة) نقلت الى المستشفيات"، مضيفاً أنّه تمّ العثور على 36 جثة أخرى في موقع تحطّم الطائرة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت عن مقتل 29 شخصاً على الأقل.

من جهتها، أفادت شركة الطيران بأنّ 15 أجنبياً كانوا بين ركّاب الطائرة.

وقالت سودراشان باردولا من شركة "يتي ايرلاينز" إنّ خمسة منهم من الهند وأربعة من روسيا، وكوريَين اثنين، وأسترالي وأرجنتيني وإيرلندي وفرنسي.

وهذه الكارثة الأحدث في سجل سلامة الطيران السيئ في هذه الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.



إغاثة

وكان متحدث باسم شركة "ييتي" للطيران قد أعلن عن تحطم طائرة على متنها 72 شخصا في النيبال اليوم الأحد.

وقال سودارسهان بارتولا لوكالة فرانس برس "هناك 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم" مضيفا أن "فرق الإغاثة في طريقها، لا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وتحطمت الطائرة بين مطاري بوخارا القديم والجديد في وسط النيبال.

وأفاد المسؤول المحلي غورودوتا داكال أن النيران اندلعت في حطام الطائرة وتحاول فرق الإنقاذ إخمادها.

وقال "وصل المسعفون إلى المنطقة ويحاولون إخماد الحريق" مضيفا أن "الجهود تتركز أولا على إخماد النيران وإنقاذ الركاب".