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تشير بعض المصادر الصحافية إلى مشاركة سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى في الضربة التي وُجّهت لإيران بالمسيرات، فيما توعد إعلام تابع للحرس الثوري الإيراني إسرائيل باستهداف مصالحها بمسيرات.

كما تحدثت بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية عن عملية في الداخل الإيراني، وربطت بين توقيتها وزيارة رئيس الاستخبارات الأميركية المركزية سي أي أيه إلى تل أبيب.

الدفاع الإيرانية

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أكدت أن الهجوم الذي تعرّض له مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران، بثلاث مسيّرات، كان فاشلاً.

وقالت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن الدفاع الجوي أصاب واحدة من الطائرات المسيّرة، فيما وقعت الطائرتان الأخريان وانفجرتا.

وأكدت أن الهجوم ألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع، لكنه لم يتسبب بخسائر في الأرواح.