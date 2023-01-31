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إيلاف من لندن: توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد البريطاني هذا العام سيكون أسوأ من أي دولة أخرى في العالم المتقدم، بما في ذلك روسيا.

في آخر تحديث لتوقعاته الاقتصادية، قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.6 في المئة في عام 2023.

وبينما شهدت معظم بلدان العالم ترقية لتوقعاتها الاقتصادية هذا العام، واجهت المملكة المتحدة تخفيض توقعاتها، وهذا كما قال تقرير لـ(سكاي نيوز) إضافة المزيد من الإذلال لوزير الخزانة جيريمي هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

خفض التصنيف

وقال صندوق النقد الدولي إنه بينما كان أداء الاقتصاد العالمي الأوسع أفضل من المتوقع، مع بلوغ التضخم ذروته وبدء الاستثمار في التحول ، سيواجه الاقتصاد البريطاني انخفاضًا في التصنيف "يعكس تشديد السياسات المالية والنقدية والظروف المالية واستمرار ارتفاع أسعار التجزئة للطاقة. كما أن الأسعار تثقل كاهل ميزانيات الأسرة ".

وكان من المتوقع سابقًا أن تنمو المملكة المتحدة بنسبة 0.3 في المئة هذا العام و 0.6 في المئة العام المقبل. الآن ، قال الصندوق، يجب أن يتوقع نموًا بنسبة 0.6 في المئة هذا العام و0.9 في المئة في عام 2024.

وحتى وقت قريب، كان وزير الخزانة جيريمي هانت قد وضع سياق النمو الضعيف نسبيًا في المملكة المتحدة من خلال الإشارة إلى حقيقة أن التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي توقعت أن ثلث البلدان تواجه ركودًا.

مع ذلك، قام الصندوق الآن بترقية توقعات النمو الخاصة به لإيطاليا وألمانيا ، ونتيجة لذلك سينمو كلاهما الآن أكثر من المملكة المتحدة في عام 2023.

في الواقع، يعد الناتج المحلي الإجمالي البريطاني -0.6٪ هو الأسوأ من أي اقتصاد تم تضمينه في آخر تحديث للتوقعات ، بما في ذلك روسيا - التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 0.3٪ على الرغم من مواجهة عقوبات من معظم الغرب.

ثلاثة عوامل

ألقي باللوم على ضعف النمو في ثلاثة عوامل: اعتماد المملكة المتحدة على الغاز، والذي ارتفع بشكل صاروخي منذ غزو أوكرانيا، حقيقة عدم عودة العمالة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وأسعار الفائدة المتزايدة التي جعلت مدفوعات الرهن العقاري أكثر تكلفة.

وعرض بيير أوليفييه غورينش، مدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي، الأساس المنطقي في مؤتمر صحفي صباح الثلاثاء. وأوضح أن المملكة المتحدة لديها حصة أكبر من الطاقة التي تأتي من الغاز الطبيعي ، "مع مرور أعلى إلى المستهلكين النهائيين" مما أدى إلى "أزمة تكلفة معيشية أقوى في المملكة المتحدة".

وفي رد فعله على التوقعات، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت: "قال محافظ بنك إنكلترا مؤخرًا إن أي ركود في المملكة المتحدة هذا العام من المرجح أن يكون أقل مما كان متوقعًا في السابق، ولكن هذه الأرقام تؤكد أننا لسنا محصنين ضد الضغوط التي تضرب جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبًا".

اضاف: "لا ينبغي أن تحجب التحديات قصيرة المدى آفاقنا على المدى الطويل، فقد تفوقت المملكة المتحدة على العديد من التوقعات العام الماضي ، وإذا التزمنا بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف ، فلا يزال من المتوقع أن تنمو المملكة المتحدة بشكل أسرع من ألمانيا واليابان على مدى السنوات القادمة. "

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع الآن توسع الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 في المئة في عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض هذا عن 3.4 في المئة في عام 2022 ، إلا أنه مع ذلك أسرع بمقدار 0.2 نقطة مئوية من توقعات الصندوق السابقة في أكتوبر.

أضاف: "تراجعت المخاطر السلبية منذ أكتوبر 2022 [آفاق الاقتصاد العالمي]. فعلى الجانب الإيجابي، من الممكن تحقيق دفعة أقوى من الطلب المكبوت في العديد من الاقتصادات أو حدوث انخفاض أسرع في التضخم".

الجانب السلبي

أما في الجانب السلبي، فقد تؤدي النتائج الصحية الحادة في الصين إلى إعاقة الانتعاش ، وقد تتصاعد حرب روسيا في أوكرانيا ، وقد تؤدي ظروف التمويل العالمية الأكثر تشديدًا إلى تفاقم أزمة الديون.

وبعد قرار الصين بفتح اقتصادها والتخلي عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا المستجد ، رفع الصندوق توقعاته للناتج المحلي الإجمالي من 4.4 إلى 5.2 في المئة في هذا العام.

وقال إن الولايات المتحدة ستنمو بنسبة 1.4 في المئة ، بدلاً من توقعاتها السابقة عند 1 في المئة. أما ألمانيا التي كان من المتوقع سابقًا أن تتقلص بنسبة 0.3 في المئة، فمن المقرر الآن أن تنمو بنسبة 0.1 في المئة.