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إيلاف من لندن: يستضيف وزيرا الخارجية والدفاع البريطانيان، اليوم الأربعاء، نظرائهما الأستراليين لإجراء محادثات في لندن وبورتسموث تتناول التعاون في المناخ والأمن والتجارة.

ويتناول الاجتماع الوزاري السنوي البريطاني الأسترالي "AUKMIN"، المبادرات الأمنية والتدريبات مشتركة بين المملكة المتحدة وأستراليا في سالزبوري بلين.

وقالت مصادر بريطانية إن حقول سالزبوري بلين وأحواض بناء السفن التاريخية في بورتسموث ستكون خلفية للمحادثات المهمة بين وزيري الدفاع بن والاس والخارجية جيمس كليفرلي البريطانيين ونظيريهما الأستراليين وزيري الدفاع ريتشارد مارليس والخارجية بيني وونغ، حيث يناقش كلا البلدين كيفية تكثيف الجهود لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

زيارة سالزبوري بلين



وبعد محادثات ثنائية مع نظرائهم يوم الأربعاء ، ستزور المجموعة سالزبوري بلين لرؤية القوات الأسترالية والمملكة المتحدة التي تدرب الجنود الأوكرانيين.

ويشمل برنامج التدريب المشترك، أيضًا قوات من كندا والدنمارك وفنلندا والسويد والنرويج ونيوزيلندا وليتوانيا وهولندا، وهو جزء من تسريع الجهود التي تبذلها المملكة المتحدة وحلفاؤها لضمان فوز أوكرانيا بالحرب وتأمين بقاء سلام.

لقاء بورتسموث



وستجتمع المجموعة البريطانية الأسترالية يوم غد الخميس لعقد اجتماعات في برج سبيناكر في بورتسموث لمناقشة التعاون طويل الأمد بين البلدين لتعزيز الازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك التعاون الأوسع في المناخ والأمن والتجارة.

ويعد عمل المملكة المتحدة مع أستراليا لتعزيز المجتمعات المفتوحة والأمن الاقتصادي في المنطقة أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز التجارة مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتحقيق أولوية رئيس الوزراء لتنمية الاقتصاد ، وخلق فرص عمل بأجر أفضل وفرص في جميع أنحاء البلاد. من المقرر أن تمثل منطقة المحيطين الهندي والهادئ نصف النمو العالمي بحلول عام 2050.

تصريح كليفرلي ووالاس

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: المملكة المتحدة وأستراليا هما أفضل رفيقين، ولأكثر من قرن كنا أبطالًا قويين للحرية والديمقراطية.

وفي عالم متقلب بشكل متزايد ، نتبع أجندة تطلعية مع أستراليا كشريك وصديق موثوق به. نعمل معًا على تعزيز الرخاء والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وتعزيز التجارة ، والسعي إلى تحقيق أهدافنا المناخية الحيوية.

ومن جهته، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: أستراليا هي شريكنا الدفاعي الوثيق والقيِّم ، وتربطها علاقات تاريخية تمتد عبر العقود.

وقال: إن القوات المسلحة الأسترالية تقدم تدريبًا حيويًا للرجال والنساء الأوكرانيين الشجعان هنا في المملكة المتحدة ، حيث يتعلمون المهارات التي سيحتاجون إليها للعودة والدفاع عن بلدهم.

وأضاف: ونحن نتقدم أيضًا في تعاوننا بشأن برنامج AUKUS ، وتعزيز الأمن والازدهار عبر المحيطين الهندي والهادئ.

درجات الحرارة



وعلى صلة، سينظر الاجتماع البريطاني الاسترالي المشترك، في كيفية قيام البلدين بتكثيف التزاماتهما للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة ، بما في ذلك عن طريق الانتقال إلى الطاقة المتجددة ، وتعزيز التقنيات منخفضة الانبعاثات كجزء من شراكة التكنولوجيا النظيفة المشتركة التي وقع البلدان فيها. 2021 ، بالإضافة إلى دعم الدول الجزرية في المحيط الهادئ التي تقف على خط المواجهة في حالة الطوارئ المناخية.

اتفاقية أوكوس



وعلى نطاق أوسع ، سيقوم الوزراء بتقييم التقدم المحرز في اتفاقية اوكوس AUKUS وهي اتفاقية دفاع وأمن بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا والتي ستوفر قدرة غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا.

وسيواصلون أيضًا المناقشات حول انضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، وهي كتلة تجارة حرة بقيمة 9 تريليون جنيه إسترليني ، والتقدم نحو تصديق المملكة المتحدة على اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع أستراليا ، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ. القوة في ربيع هذا العام.

رمزية المكان



وإلى ذلك، يعكس المكان الرمزي للمحادثات في المدينة البحرية التاريخية تراث الملاحة البحرية المشترك بين البلدين. كما تؤكد القمة أيضًا على التزام المملكة المتحدة المستمر تجاه أستراليا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وتأتي بعد 18 شهرًا مزدحمة من مشاركة المملكة المتحدة في المنطقة ، بما في ذلك زيارة مجموعة الاستجابة السريعة Carrier Strike، واتفاقية أوكوس AUKUS، واجتماع رؤساء الوزارات في قمة العشرين G20 الأخيرة في بالي ، وزيارة الوزيرة آن ماري تريفيليان إلى أستراليا في نهاية العام الماضي.

