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إيلاف من لندن: تراجعت المملكة المتحدة في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) إلى أدنى درجاتها على الإطلاق، حيث حذر تقرير من أن "المعايير المتساقطة تُلاحظ على المسرح العالمي".

تراجعت بريطانيا سبع مراتب لتحتل المرتبة 18 في العالم بعد عام تميز بالجدل حول شراء معدات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا وسلسلة من الانتهاكات للقانون الوزاري.

وكانت بريطانيا واحدة من خمس دول فقط شهدت انخفاضًا في درجاتها السنوية بمقدار خمس نقاط أو أكثر، جنبًا إلى جنب مع قطر وميانمار وأذربيجان وسلطنة عمان.

ويتم تجميع مؤشر أسعار المستهلكين من قبل منظمة الشفافية الدولية التي تستخدم استطلاعات محايدة من الخبراء وقادة الأعمال لتصنيف البلدان حسب مستوى الفساد المتصور في قطاعاتها العامة.

لائحة اتهام

وقال الرئيس التنفيذي دانييل بروس إن التراجع كان "لائحة اتهام قوية بشأن تراجع أخير في معايير الحكومة" ينبغي أن "يدق أجراس الإنذار في داونينج ستريت".

وقال "البيانات الأساسية تشير بوضوح إلى أن رجال الأعمال وغيرهم من الخبراء قلقون بشأن عدم كفاية الضوابط على إساءة استخدام المناصب العامة وينظرون بشكل متزايد إلى الفساد والرشوة على أنهما مشكلة حقيقية في بريطانيا".

واضاف: "هذه أقوى إشارة حتى الآن على أن معايير الانزلاق يتم ملاحظتها على المسرح العالمي."

يأتي التقرير بعد أيام من إقالة ريشي سوناك رئيس الوزراء، لناظم الزهاوي كرئيس لحزب المحافظين بعد خلاف حول شؤونه الضريبية.

في حين أن هذا لم يكن ليتم تسجيله في البيانات، يستشهد التقرير بفضائح أخرى كان من الممكن أن تكون قد أبلغت ترتيب المملكة المتحدة ، بما في ذلك مزاعم المتبرعين المحافظين الذين يتداولون النقود مقابل مقاعد في مجلس اللوردات.

مرتبة 18

وتحتل المملكة المتحدة الآن المرتبة 18 إلى جانب بلجيكا واليابان وخلف أوروغواي وأيسلندا وإستونيا.

وتتصدر الدنمارك المؤشر ، في حين أن جنوب السودان وسوريا والصومال، وكلها متورطة في صراع طويل الأمد ، لا تزال في ذيل القائمة.

وقال السيد بروس إن عكس اتجاه تراجع المملكة المتحدة سيتطلب "إجراءً شاملاً" للوفاء "بالتزام رئيس الوزراء بقيادة حكومة تتسم بالنزاهة والمساءلة".

وقدمت منظمة الشفافية الدولية اقتراحات لوقف الانزلاق ، بما في ذلك تعيين "بطل لمكافحة الفساد" وتحسين معالجة تضارب المصالح في عقود المشتريات الحكومية.