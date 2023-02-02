قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو إنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يمثل تهديدًا أكبر للعالم من فلاديمير بوتين.



وقال بومبيو في حديثه لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن الرئيس الصيني عازم على الهيمنة على العالم، وحذر السياسي الأميركي العالم من أن شي "يريد أن يمتلكك".

هدف خبيث

وتابع: "إنه يريد نية الهيمنة في جميع أنحاء العالم برؤيته الماركسية اللينينية ، والهيمنة الاقتصادية والسياسية الصينية في كل ركن من أركان العالم. هذا هو هدفه الخبيث. لدينا التزام تجاه الجيل القادم للرد عليه."



ولدى سؤاله عما إذا كان الزعيم الصيني أكثر خطورة من نظيره الروسي - الذي غزا أوكرانيا منذ ما يقرب من عام اليوم - أجاب السيد بومبيو: "بالتأكيد. [إنه] ليس قريبًا".

وقال: "لدى فلاديمير بوتين برنامج نووي قادر للغاية، واقتصاد يعتمد على صناعة واحدة. وإذا قمنا بإنتاج الطاقة في أميركا ، فإن هذه الصناعة ستكون أقل قيمة بالنسبة له".



وأكد بومبيو: "شي جين بينغ مخلوق مختلف. العالم يعتمد عليه اقتصاديا ، لديه 1.4 مليار شخص. "لديه اقتصاد ينافس حجم اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، وفضائي عالي القدرة وبرنامج عسكري وإلكتروني. وهذه هي القدرات. وقد رأينا الآن نيته أيضًا."

خطران مختلفان



كما قال بومبيو إنه بينما يؤمن بوتين بروسيا الكبرى "ليس لديه أوهام بشأن قدرته على السيطرة على العالم، في حين أن شي بينغ يعتقد أنه سيهيمن على العالم".

ونوه وزير الخارجية الأميركي الأسبق إلى أن "هذين خطرين مختلفان جوهريا على أسلوب حياتنا في أوروبا ، في الولايات المتحدة ، في آسيا ، في الشرق الأوسط ، في كل مكان."

يذكر أن بومبيو شغل منصب وزير الخارجية في عهد دونالد ترامب بين عامي 2018 و 2021 وكان مدير وكالة المخابرات المركزية قبل ذلك.



رأيت الشر



وروى في المقابلة مع (سكاي نيوز) لقاء مع بوتين وقال إنه "نظر في عينيه" و "رأى الشر، لا تخطئ في الأمر ، إنه رجل سيء".

ومضى بومبيو في مهاجمة أسلاف ترامب ، متهماً الرئيس بايدن بالضعف والسماح بحدوث الحرب في أوكرانيا".

وقال: "ما الذي تغير في العقد الماضي؟ في عام 2014 ، سمح الرئيس أوباما لبوتين بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم - خمس مساحة أوكرانيا. دائمًا ما نفكر في هذه الحرب على أنها بدأت في 24 شباط (فبراير) ، والآن قبل عام تقريبًا. لقد بدأت بالفعل في عام 2014. ثم ، لمدة أربع سنوات ، لا يغزو بوتين أوروبا. لا يأخذ شبرًا واحدًا آخر. وبعد ذلك ، نترك منصبه ويذهب إليه مرة أخرى. أعتقد أن هذا ليس من قبيل الصدفة ".

انتقاد بايدن



ورفض بومبيو الاقتراحات بأن الرئيس بايدن يتصرف كزعيم نيابة عن الغرب في رده على الغزو الأوكراني وانتقد كيف استجابت الدول للحرب.

وقال وزير الخارجية الأسبق: "لقد كان الغرب بطيئًا ومتأخرًا وخائفًا من التصعيد، وكان هذا خطأ. ولذا يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإصلاح ذلك اليوم. يجب أن نوفر لهم الأشياء التي يحتاجون إليها ونضع أوكرانيا والغرب في المكان الذي سيرى فيه فلاديمير بوتين الكتابة اليدوية على الحائط. هذه هي الطريقة التي تستعيد بها الردع ".

الحلّ الدبلوماسي



وردا على سؤال حول شكل الحل الدبلوماسي المتفاوض عليه للحرب ، قال بومبيو: "سيبدأ بما يلي. الولايات المتحدة ، والأهم من ذلك ، أوروبا توفر بالفعل الأدوات التي يحتاجها الشعب الأوكراني للقتال والدفاع عن سيادته".

وخلص الوزير الأميركي السابق إلى القول: "لوضع الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني في الموقف الذي يتفاوض فيه الرئيس بوتين من واقع الضعف. فان الحل النهائي سيكون عليهم شق طريقهم".

