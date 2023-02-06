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كوبنهاغن: شعر سكان في مناطق بعيدة مثل غرينلاند بالهزات الناجمة عن الزلزال القوي الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا المجاورة وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص في البلدين، على ما أعلن المعهد الجيولوجي الدنماركي الاثنين.

وأوضحت عالمة الزلازل تيني لارسن لوكالة فرانس برس "رصدت أجهزة قياس الزلازل في الدنمارك وغرينلاند الهزّات الكبيرة التي ضربت تركيا بوضوح".