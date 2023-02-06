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بيروت: قُتِلَ 560 شخصاً وأصيب المئات بجروح في سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجراً ومصدره تركيا، في حصيلة غير نهائية، بحسب وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا نقلاً عن وزارة الصحة عن مقتل 339 شخصاً وإصابة 1089 بجروح في مناطق سيطرة الحكومة في حصيلة جديدة يتم تحديثها تباعاً. كما أوردت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) عن مقتل 221 شخصاً وإصابة 419 بجروح، مشيرة إلى أن العدد مرشح للارتفاع.