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موسكو: قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين تعازيه لرئيسي تركيا وسوريا وأكد استعداد بلاده لتقديم مساعدة بعد الزلزال الذي اسفر عن سقوط مئات القتلى في البلدين.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين إن بوتين قدم إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان "تعازيه الحارة" وأكد استعداد روسيا "لتقديم المساعدة اللازمة". وفي بيان آخر موجه إلى الرئيس السوري بشار الأسد أعرب بوتين عن "حزنه" وعرض "كل المساعدة الضرورية" بعد هذه الكارثة.