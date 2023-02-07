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كييف (أوكرانيا): وصل إلى كييف الثلاثاء في زيارة غير معلنة مسبقاً وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس الذي أعلنت بلاده عن ارسال دبابات ليوبارد 2 الثقيلة قريبًا لأوكرانيا.

كتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على تويتر "وصلت أول ليوبارد 2 إلى كييف على أن تليها دبابات اخرى" الى جانب صورة تظهره برفقة بيستوريوس وهو يحمل نموذجاً مصغراً من الدبابة الألمانية.

وأكد متحدث باسم الوزير الأوكراني لفرانس برس أن الصورة التقطت الثلاثاء في كييف.

ولم ترد تفاصيل على الفور عن هذه الزيارة وهي الأولى لبيستوريوس إلى كييف منذ توليه منصب وزير الدفاع الشهر الماضي، وتأتي في الوقت الذي تحث فيه أوكرانيا الدول الغربية على تسريع إرسال الدبابات الثقيلة التي وعدت بها.

قالت أوكرانيا إنها ستتلقى ما بين 120 و 140 دبابة ثقيلة غربية لا سيما دبابات ليوبارد 2 الألمانية الصنع وتشالنجر 2 البريطانية وأبرامز الأميركية.

لكن الجدول الزمني لعملية التسليم غير واضح وتشعر كييف بالقلق من عدم تلقيها الدبابات في الوقت المناسب لصد هجوم روسي جديد محتمل واسع النطاق.