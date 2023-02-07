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التقى اليوم الثلاثاء، وفدان من مملكة البحرين ودولة قطر، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف وضع آليات وإجراءات إطلاق مسار المباحثات الثنائية‎‎.





صورة تجمع الوفدين البحريني والقطري

وترأس وفد مملكة البحرين وزير الخارجية، عبداللطيف بن راشد الزياني، فيما ترأس وفد دولة قطر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتباحث المجتمعون في الإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية، وفقاً لما تضمنه البيان الصادر عن "قمة العلا" في المملكة العربية السعودية بتاريخ 5 يناير\ كانون الثاني 2021، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بين الدولتين.

هذا وأكد الوفدان على "أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية."

