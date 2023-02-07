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فيينا: دعت ثماني دول في الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح "مبتكر" لسياسة اللجوء وتعزيز حماية الحدود قبل انعقاد القمة الأوروبية، داعية إلى تجنب "أزمة هجرة كبيرة أخرى"، بحسب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

كتبت النمسا والدنمارك وإستونيا واليونان ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وسلوفاكيا "أن نظام اللجوء الحالي فاشل" و"حان الوقت لارساء استجابة مبتكرة".

وأعربت عن أملها في تحقيق "تقدم ملموس" يومي الخميس والجمعة خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

أمام الزيادة في عدد الوافدين غير النظاميين، دعت الدول الموقعة إلى "تعزيز حماية الحدود الخارجية"، من خلال "نشر بنى تحتية" بشكل خاص.

تدعو دول من بينها النمسا، منذ اسابيع، الاتحاد الأوروبي لدعم بناء سياج. وترفض المفوضية الأمر معتبرة أن "بناء الجدران والأسلاك الشائكة" ليس بالحل السليم. لكن المفوضية سمحت بتمويل وسائل المراقبة مثل الكاميرات وأجهزة كشف الحركة.

حماية الحدود الخارجية

وخصص الاتحاد الأوروبي ستة مليارات يورو من ميزانيته لحماية حدوده الخارجية بين الفترة من 2021 إلى 2027. وهو المبلغ الذي وافقت عليه الدول الأعضاء، في حين طلبت المفوضية 11,4 مليار يورو.

كما تريد الدول الموقعة على الرسالة "زيادة عدد العائدين بسرعة" و "تطوير شراكات جديدة" مع بلادهم و"تعزيز التواصل" لثني الراغبين بالسفر.

في نهاية شهر كانون الثاني/يناير، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إنها واثقة من اعتماد إصلاح سياسة اللجوء الذي تجري مناقشته منذ أيلول/سبتمبر 2020، قبل الانتخابات الأوروبية في عام 2024.

ودول الاتحاد الاوروبي منقسمة أمام هذه القضية منذ أزمة اللاجئين في 2015-2016.