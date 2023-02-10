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انقرة: أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور الجمعة تعليق "عملياته" مؤقتا في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وسوريا، بحسب مسؤول عسكري من الحزب.

ونقلت وكالة الأنباء فرات المقربة من الحزب الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية، عن المسؤول العسكري جميل بايق قوله "أوقفوا العمليات في المدن التركية. قررنا عدم تنفيذ أي عملية طالما لم تهاجمنا الدولة التركية".

وأضاف "تسبب الزلزال بكارثة هائلة. الآلاف من أبناء شعبنا تحت الأنقاض. على الجميع حشد جميع إمكانياتهم".

ويشن الحزب تمرداً منذ عقود ضد الدولة التركية أودى بعشرات آلاف المدنيين وعناصر الأمن.

وفي كانون الأول/ديسمبر أدى انفجار قنبلة استهدف عربة مدرعة للشرطة في جنوب شرق تركيا إلى جرح تسعة أشخاص. بعد شهر قتل ستة أشخاص في تفجير في اسطنبول حملت أنقرة مسؤوليته إلى حزب العمال الكردستاني.