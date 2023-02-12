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اوتاوا: يزور رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مساء الأحد يوكون بشمال غرب البلاد حيث تعمل السلطات على استرداد بقايا جسم طائر مجهول أسقط السبت في عملية مشتركة مع الولايات المتحدة.

هذه الزيارة للمنطقة مخطط لها منذ فترة طويلة، وتزامنت صدفة مع إسقاط الجسم الطائر.

ويعتزم رئيس الحكومة لقاء شخصيات من السكان الأصليين "الذين يمكن أن يتضرروا جراء إسقاط الجسم"، وكذلك رئيس وزراء هذه المقاطعة رانج بيلاي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة صباح الأحد.

قرار مشترك

جاء تدمير الجسم الطائر الذي أسقطته مقاتلة أميركية من طراز اف-22 بقرار مشترك من جاستن ترودو والرئيس جو بايدن، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة من تدمير جسم آخر فوق ألاسكا وبعد أسبوع من إسقاط منطاد صيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية تقول واشنطن إنه كان مخصصاً لأغراض التجسس.

من جهته، قال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر الذي تلقى تحديثات من البيت الأبيض مساء السبت، إن الجسمين كانا على ما يبدو منطادين أيضا ولكن حجمهما "أصغر من (المنطاد) الأول"، وفق ما صرّح لتلفزيون "إيه بي سي" الأميركي.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن قرار إسقاط الجسم الطائر فوق يوكون جاء "بدواعي الحيطة وبناء على توصية من القوات المسلحة".

وكانت الغاية من زيارة ترودو أصلاً إحياء الذكرى الخمسين لـ"مجلس الأمم الأولى ليوكون" من السكان الأصليين.