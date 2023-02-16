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إيلاف من الرباط: قالت مصادر دبلوماسية لـ"إيلاف" ان العاهل المغربي الملك محمد السادس سيقوم الاثنين المقبل بزيارة رسمية إلى العاصمة السنغالية دكار.

واضافت المصادر ذاتها ان العاهل المغربي سيجري مباحثات مع الرئيس ماكي صال تشمل بحث الاوضاع الاقليمية والقارية، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين التي توصف بـ"النموذجية".



وزادت المصادر قائلة، إن الملك محمد السادس والرئيس ماكي صال سيترأسان مراسيم التوقيع على حوالي عشر اتفاقيات في مختلف مجالات التعاون.



وعلمت "إيلاف" ان ملك المغرب سيدشن رفقة الرئيس السنغالي مشروعين تم إنجازهما بتمويلٍ مغربي. وهما "قرية الصيادين" في دكار، ومركز "للتكوين المهني" في القطب العمراني الجديد ديامتياديو الذي يبعد 30 كيلو مترا عن دكار.



في العاصمة الغابونية

وكان العاهل المغربي قد اجرى الأربعاء مباحثات مع الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، في القصر الرئاسي بالعاصمة الغابونية ليبروفيل. كما أشرف، بحضور الرئيس الغابوني، على تسليم هبة تتكون من الفي طن من الأسمدة.