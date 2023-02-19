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كشف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حذّر نظيره الصيني وانغ يي، من "تداعيات وعواقب" ستطاول الصين إذا تبين أنها قدمت "دعما ماديا" إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وقال له أن حادث المنطاد الذي أسقطه الجيش الأميركي "يجب ألا يتكرر أبدا".

وذلك خلال اجتماعهما السبت، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في ألمانيا.

وقال برايس إن اللقاء حدث بعيداً عن وسائل الإعلام، وهو الأول بعد أزمة المنطاد الصيني، التي دفعت بلينكن إلى تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى بكين، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

تأكيدٌ على الحوار

وأضاف برايس: بلينكن شدد على أهمية الحفاظ على الحوار الدبلوماسي، وفتح خطوط الاتصال في جميع الأوقات، وكرر تصريحات الرئيس، جو بايدن، بأن الولايات المتحدة "ستنافس وستدافع من دون اعتذار عن قيمنا ومصالحنا، لكننا لا نريد صراعا مع جمهورية الصين الشعبية، ولا نبحث عن حرب باردة جديدة".

وكان المنطاد قد حلّق من دون أن يلاحظه أحد فوق ولاية ألاسكا شرقا، حيث تم اكتشفته أول مرة قيادة الدفاع الجوي في أميركا الشمالية في 28 يناير\ كانون الثاني، وهو يتجه نحو كندا. ثم قامت طائرة F-22 Raptor بتفجيره في السماء قبالة ساحل ساوث كارولينا بصاروخ Aim-9X Sidewinder.

هذا ونددت الصين بـ"رد الفعل المبالغ فيه بشكل واضح" للولايات المتحدة في اتخاذ قرار استخدام القوة ضد البالون التي تقول انه كان وسيلة مدنية لأبحاث المناخ انجرفت بشكلٍ غير متوقع فوق الأراضي الأميركية.