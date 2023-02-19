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إيلاف من الرباط: اعلن في الرباط السبت عن تأسيس "نادي الصحفيين المعتمدين في المغرب"،وذلك في اجتماع نظم في مقر المعهد العالي للاعلام والاتصال .

وعرف الاجتماع حضور عدد من مراسلي ومراسلات وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في المغرب، إضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية في المغرب.

وجرى خلال الحفل استعراض أهداف النادي وبرنامج عمله، واللجان المكونة له، وأيضا شروط العضوية فيه.

وقال جلال المخفي، رئيس النادي، إن الهدف من تأسيس النادي، الذي جاء بمبادرة من مجموعة من الصحفيين، هو "تقوية حضور وتعددية وسائل الإعلام الدولية في المغرب، بما يسهم في تعزيز التنوع والحرية في المشهد الإعلامي المغربي، ويضمن الاستقلالية والمهنية المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية".

وذكر المخفي: "سنكون منفتحين على كافة الفاعلين المؤسساتيين العموميين والخواص، وكذلك الفاعلين الدوليين والإقليميين في المجال الإعلامي، وفق قواعد الحوار البناء، لتيسير عمل ممثلات وممثلي وسائل الإعلام الدولية في المغرب، ولتعزيز حضور النادي كشريك موثوق في توطيد حرية التعبير".

ووفق الأهداف الواردة في القانون الأساسي،

وسيعمل النادي ، وفق الاهداف الواردة في قانًنه الاساسي ،بإمكاناته الذاتية، وبالمشاريع وبالشراكات والاتفاقيات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية داخل المغرب وخارجه ، لتأطير أعضائه وتطوير قدراتهم ومعارفهم، إضافة إلى المساهمة بصفة عامة في إغناء النقاش العمومي في مجالي الإعلام والتواصل. كما سيترافع النادي للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيات والصحفيين، وممثلي المؤسسات الإعلامية الدولية في المغرب، والقيام بدور الوساطة لتسهيل عملهم.

ويتكون المكتب التنفيذي للنادي من تسعة أعضاء،هم جلال المخفي، رئيسا ، وفدوى المرابطي، نائبة للرئيس، وهشام العلوي أمينا للمال،وأحمد الجشتيمي ، نائبا لأمين المال، وأنس عياش كاتبا عاما، وزكية عبد النبي ، نائبة للكاتب العام، وسميرة مغداد وعادل الزبيري وعبد المنعم العمراني ، مستشارون.







