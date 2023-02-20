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إيلاف من بيروت: ضربت هزة أرضية المنطقة الساحلية من سوريا وصولاً لحلب وحماة ودمشق، وشعر بها سكان لبنان وسوريا وفلسطين ومنطقة أنطاكيا جنوب تركيا.

وبحسب المعلومات فإن مركز الهزة هو مدينة انطاكيا التركية، وبلغت شدة الهزة الأرضية 6.3 على مقياس رختر.

وأفاد مركز الرصد الزلزالي بسوريا، بوقوع هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت وسائل الإعلام التركي، بوقوع أضرار جديدة بعد الهزة الأرضية الأخيرة في المنطقة، وسماع صوت انهيار مبان في مدينة أنطاكية التركية.

وأشارت وكالة "آفاد" التركية، بأن الزلزال وصلت قوته 6.4 درجات، وضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا.