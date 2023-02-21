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وارسو: ندّد مسؤول أميركي رفيع المستوى الثلاثاء بـ"سخافة" اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر أنّ التهديد الغربي ضدّ روسيا يبرّر غزو أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان للصحافيين "لا أحد يهاجم روسيا. هناك نوع من السخافة في فكرة أنّ روسيا كانت تتعرّض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي طرف آخر".

وفي استعراض لخطاب بايدن المقرّر الثلاثاء عند الساعة 4,30 مساءً بتوقيت غرينتش في القلعة الملكية في وارسو، قال ساليفان إنّ بايدن "لن يعرض أي نوع من الخطط لإنهاء الحرب عبر الدبلوماسية".

وبدلاً من ذلك، سيركّز على الدرس الأوسع الذي يمكن تعلّمه من الحرب في أوكرانيا في إطار ما يعتبره "نقطة انعطاف" في صراع عالمي بين الديموقراطيات والأنظمة الاستبدادية.

وأضاف "بالتالي، ستتطرّق ملاحظاته خصوصاً إلى النزاع في أوكرانيا، ولكنّها بالطبع ستتحدث أيضاً عن النزاع الأوسع الذي يدور بين المعتدين الذين يحاولون تدمير المبادئ الأساسية والديموقراطيات التي تتحّد في محاولة لفرضها (المبادئ)".