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ايلاف من الرباط: اعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أن الملك محمد السادس، تعرض لنزلة برد ، ولهذا السبب أوصى طبيبه الخاص بأخذ الملك محمد السادس فترة راحة طبية وتفادي السفر لبضعة أيام.

وكان منتظرا ان يحل العاهل المغربي اليوم بالعاصمة السنغالية دكار في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع الرئيس السنغالي ماكي صال ،ويقوم بتدشين مشروعين من تمويل مغربي في دكار وضواحيها .

يذكر ان زيارة الملك محمد السادس للسنغال كانت مبرمجة يوم الاثنين الماضي بيد انه جرى ارجاؤها الى الاربعاء ، قبل ان يصدر بيان وزارة القصور الملكية الذي يتحدث عن مرض الملك .

