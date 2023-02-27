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اسطنبول: قتل شخص واحد على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء هزة أرضية بقوة 5,6 درجات ضربت محافظة ملاطية في جنوب شرق تركيا الاثنين، بحسب ما أعلنت الوكالة العامة لإدارة الكوارث (أفاد).

وقال رئيس "أفاد" يونس سيزر لصحافيين "لسوء الحظ توفي أحد مواطنينا. ونقل 69 جريحًا إلى المستشفيات".

وانهار ثلاثون مبنى جراء هذه الهزة الأرضية الارتدادية بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 شباط/ فبراير، بحسب المصدر نفسه.

وأشار رئيس بلدية مدينة يسليورت الواقعة بالقرب من مركز الزلزال على قناة هابرتورك التلفزيونية، إلى أن رجلاً وابنته أتيا لجمع أغراض شخصية من منزلهما تحت أنقاض أحد المباني المنهارة.

وقالت "أفاد" في وقت سابق على تويتر "انهارت مبان وأُرسلت فرق البحث والإنقاذ بسرعة".

وأظهرت صور بثها التلفزيون التركي الإثنين عناصر الإنقاذ يعملون بجد وبعضهم يزيل الركام بيديه.

10 آلاف هزة ارتدادية

ووقعت الهزة الارتدادية عند الساعة 12,04 بالتوقيت المحلي (09,04 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لـ "أفاد".

وتضررت محافظة ملاطية جراء الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط/فبراير، وأودى بحياة 44374 شخصًا في جنوب وجنوب شرق البلاد، وفقًا لأحدث تقرير رسمي.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 170 ألف مبنى في إحدى عشرة محافظة في البلاد، وطالت آثاره شمال سوريا المجاورة.

وأكدت "أفاد" حدوث حوالى 10 آلاف هزة ارتدادية منذ 6 شباط/فبراير في تركيا.